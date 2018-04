Ex Novelli, Fai Flai e Uila sollecitano la proroga della Cigs

TERNI – Le organizzazioni sindacali di Fai Flai e Uila dei siti umbri hanno incontrato ieri il responsabile della relazioni sindacali per la curatela di Alimentitaliani in fallimento.

Priorità è stata data alla proroga della Cigs per la quale serve lo sforzo di tutte le parti coinvolte per ottenere il massimo a disposizione e con criteri previsti per legge.

I sindacati dicono che servirà passaggio con la Regione Umbria per le politiche attive per poi andare al ministero del lavoro a ratificare accordo il 2 maggio 2018.

“Riteniamo strategico tale passaggio in virtù di un bando di vendita dei Business tramite tribunale, garantendo i lavoratori – scrivono Fai Flai e Uila – la curatela non esclude ipotesi di cessione di rami di azienda tramite le procedure concorsuali, piuttosto che dell’intero perimetro”.

Fai Flai e Uila chiedono trasparenza massima nei percorsi e soprattutto tutela massima per i lavoratori coinvolti.

“Ribadiamo – dicono i sindacati – che vi è la necessità assoluta di avere soggetti seri del mondo imprenditoriale e vigileremo sul percorso. Chiediamo inoltre alle Istituzioni Umbre di verificare i soggetti che manifesteranno interessi per i businness umbri”.