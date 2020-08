Ex Merloni: aperta la procedura di mobilità per 584 dipendenti di Jp Industries

GUALDO TADINO – Aperta alla Indelfab di Fabriano la procedura di mobilità per tutti i dipendenti ex JP Industries. A darne l’annuncio i sindacati che in una nota scrivono: “Fim Fiom e Uilm Ancona hanno ricevuto comunicazione dalla Direzione Azienda della Indelfab, ex JP Industries, dell’invio della procedura di mobilità per la totalità dei dipendenti occupati tra Umbria e Marche. La direzione aziendale decide di procedere in maniera unilaterale con il licenziamento collettivo”

Questa è l’ennesima mossa dell’imprenditore Giovanni Porcarelli, per una vicenda che si trascina da oltre 12 anni, da quando cioè l’allora JP Industries ha acquistato il comparto bianco della ex Antonio Merloni costituito dagli stabilimenti fabrianesi di Santa Maria e Maragone e quello umbro di Gaifana, riassumendo 700 dipendenti fra Marche e Umbria.

Dipendenti, nel frattempo, scesi a 584, che rischiano di finire senza lavoro: 305 di Santa Maria e Maragone, 269 operai e 36 impiegati; 279 del sito di Gaifana (Perugia), 268 operai e 11 impiegati.

Lunedì 24 agosto, alle 10, assemblea dei lavoratori a Santa Maria.

Intanto la Regione Umbria ha richiesto un incontro urgente al Ministero dello Sviluppo Economico

La “A.Merloni Spa” rappresenta da alcuni anni una della crisi industriali più rilevanti in Italia, sia in termini occupazionali, sia per le drammatiche ricadute che ha determinato e rischia ulteriormente di determinare sul tessuto economico e sociale di un ampio territorio ricompreso fra l’Umbria e le Marche.

“Gli sviluppi recenti con il ritiro da parte dell’azienda della procedura concordataria – dichiara l’assessore Michele Fioroni – e l’apertura della liquidazione, hanno generato gravi preoccupazioni ed allarme tra le comunità locali, nella consapevolezza che ciò comporterebbe oltre ad inaccettabili sacrifici occupazionali, un indebolimento irreparabile dell’apparato produttivo dei territori.

Sentite dunque le amministrazioni comunali, abbiamo ritenuto necessario ed improrogabile – sottolinea – un incontro con il Ministero dello Sviluppo Economico che consenta di acquisire un quadro di informazioni aggiornato che, tenendo conto degli strumenti di politica industriale disponibili, consenta di avviare un percorso in grado di dare positiva soluzione alla vicenda”.