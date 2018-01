Ex Fabbrica d’Armi: un concorso per 6 posti. I sindacati: “Primo passo ma non basta”

TERNI – Qualcosa si muove nell’ex Fabbrica d’Armi. Al Polo di mantenimento armi leggere si torna ad assumere.

E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale un concorso 6 posti relativi al profilo professionale di assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi.

A darne la notizia sono i sindacati di Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Pa. “La nostra ambizione di rivitalizzare e salvare da una inevitabile chiusura per mancanza di personale, una realtà importante per la città come l’ex fabbrica d’armi non è stata ancora soddisfatta – scrivono Giorgio Lucci, Paolo Conti, Guglielmo Bizzarri rispettivamente Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Pa – però ora a maggior ragione abbiamo la speranza di poterci riuscire. Sappiamo benissimo che sei posti di lavoro sono del tutto insufficienti, infatti ad oggi lo stabilimento è sotto organico di circa 80 persone e che entro il 2020 altre 28 persone andranno in pensione, però il fatto significativo è che è stata riconosciuta la drammaticità occupazionale”.

Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Pa considerano il bando di questo concorso solo un primo passo. “Ora il nostro obiettivo – dicono Lucci, Conti e Bizzarri – è quello di riuscire a far pubblicare entro il corrente anno un ulteriore concorso che riesca finalmente a coprire tutte le esigenze professionali della ex fabbrica d’armi con il fine di seguitare ad essere un importante punto di riferimento per la forza armata e occupazionale della città di Terni”.

“Ancora una volta – concludono Lucci, Conti e Bizzarri – facciamo appello alle forze istituzionali dalla regione al comune di unirsi con noi, come è stato fatto in questo ultimo periodo, per raggiungere questo ambizioso ma non irraggiungibile obiettivo”.