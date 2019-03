Ex chiesa del Carmine chiusa per inagibilità: Michele Rossi chiede spiegazioni

TERNI – Il consigliere Michele Rossi (Terni civica) ha presentato una interrogazione per conoscere lo stato attuale degli interventi di manutenzione sulla chiesa del Carmine, chiusa da più di un mese, a causa di un danneggiamento localizzato nei puntoni della copertura, deterioramento riscontrato a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici comunali.

Il consigliere chiede “se la direzione dei Lavori Pubblici e quella delle Manutenzioni e Patrimonio abbiano programmato tutti gli interventi necessari e le adeguate indagini, al fine di scongiurare possibili crolli, infiltrazioni di acqua piovana o danneggiamenti alla struttura e in particolare alla preziosa tela del soffitto che raffigura la Madonna del Carmine ed Elia sul Carro del fuoco. I necessari lavori atti a eliminare le condizioni di inagibilità per la riapertura del luogo e se sia stata coinvolta la Soprintendenza regionale, magari per intercettare le risorse economiche necessarie.

La chiesa del Carmine – conclude il consigliere Rossi – rappresenta un prezioso bene culturale cittadino, importante spazio, utilizzato oggi per mostre, manifestazioni culturali e matrimoni civili. Custodisce l’immagine della Vergine con il bambino originariamente dipinta sul muro esterno del vicino anfiteatro romano. Il soffitto ha la particolarità di essere decorato non da un affresco ma da una grande e unica tela. L’edificio già nel 2017, a seguito degli eventi sismici dell’anno precedente, è stata dichiarata parzialmente inagibile. E’ colpa dell’insipienza, della mancata attenzione e manutenzione di chi ci ha preceduti se oggi la chiesa si trova in uno stato di deterioramento.

Dal suo restauro come auditorium non è mai stato fatto alcun intervento manutentivo, basti pensare che sul tetto, negli anni, si è sviluppato una pianta di dimensioni rilevanti”.