Evade dai domiciliari e minaccia il vicino di casa: 46enne finisce in carcere

TERNI – Un 46enne ternano, pluripregiudicato, agli arresti domiciliari, martedì pomeriggio è evaso dall’abitazione per minacciare un vicino di casa mentre usciva dal palazzo, urlandogli che lo avrebbe fatto saltare in aria insieme a tutta la sua famiglia e tentando più volte di colpirlo con un arnese in ferro; il vicino è riuscito a disarmarlo e ha subito telefonato alle forze dell’ordine ed al 118.

La squadra volante, intervenuta sul posto, ha rinvenuto e sequestrato un giravite lungo circa 70 cm e ha accertato che nell’abitazione del detenuto domiciliare erano effettivamente presenti delle bombole di gas che l’uomo utilizzava per il riscaldamento.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dove è stato medicato per le policontusioni riportate ed il vicino di casa, che era stato aggredito e minacciato, ha sporto denuncia nei suoi confronti, non solo per i fatti accaduti nel pomeriggio, ma anche per le reiterate gravi minacce e per gli atti persecutori che lui e la sua famiglia avevano subito da gennaio, ossia da quando era stato sottoposto alla detenzione domiciliare.

Una volta dimesso dal pronto soccorso, l’uomo è stato ricondotto nella sua abitazione per il ripristino della misura, ed è stato denunciato per evasione, minaccia aggravata dall’uso di un’arma ed atti persecutori.

Il seguito alla denuncia, l’Ufficio di sorveglianza di Spoleto ne ha disposto la carcerazione e l’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Sabbione.