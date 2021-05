Esplosione di Gubbio: due giorni di lutto cittadino. Nell’inchiesta ipotizzati il disastro colposo, omicidio e lesioni colpose

Due giorni di lutto cittadino a Gubbio sono stati proclamati dal sindaco Stirati per la morte di Samuel Cuffaro, 19 anni e Elisabetta D’Innocenti, 52 anni, vittime dell’esplosione avvenuta ieri a Gubbio in un magazzino per la lavorazione della cannabis light. Nella deflagrazione altre tre persone sono rimaste ferite. Si tratta di 32enne che ha riportato vaste ustioni su tutto il corpo. Trasportato all’ospedale di Branca è stato operato in urgenza ieri sera dall’equipe della chirurgia ricostruttiva, diretta dal dottor Marino Cordellini, che si è avvalsa della fondamentale collaborazione – oltre che degli anestesisti – dei medici otorini ed oculisti. La prognosi è di 30 giorni.

L’altro ferito di 28 anni 3 di Gubbio, è ricoverato in OBI (osservazione breve intensiva) con un trauma alla colonna vertebrale e qualche ustione e prognosi di 30 giorni. Il terzo, per le gravi ustioni da ieri sera trova ricoverato al centro grandi ustioni di Cesena in condizioni gravi.

Nel corso delle operazioni di soccorso anche due i vigili del fuoco sono ricorsi alle cure del Pronto soccorso: uno che aveva inalato dei vapori ed un altro che era arrivato al pronto soccorso con un corpo estraneo in un occhio – sono stati dimessi dall’ospedale dopo poche ore.

Intanto ci sarebbero degli indagati per l’esplosione. La procura di Perugia ipotizza i reati di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Gemma Miliani, punta a stabilire se siano state rispettate tutte le normative per lo svolgimento dell’attività.

Le reazioni:

“La Provincia di Perugia si stringe ai familiari delle vittime della drammatica tragedia sul lavoro avvenuta a Gubbio, città alla quale ci sentiamo vicini nel lutto che l’ha duramente colpita. Un evento terribile che porta prepotentemente alla ribalta il tema della sicurezza sul lavoro”. Lo afferma Luciano Bacchetta, presidente della Provincia di Perugia, in una nota dell’ente.



“Se quella della città dei Ceri è una vicenda che ci tocca particolarmente da vicino – prosegue – non possiamo rimanere indifferenti alle tante morti che in ogni parte d’Italia si sono verificate in questi ultimi giorni. Non bastano le parole di solidarietà e vicinanza. Ci vogliono investimenti seri e controlli a tappeto. Istituzioni, organizzazioni sindacali, associazioni di categorie e gli stessi lavoratori devono in maniera sinergica occuparsi dei tempi della sicurezza in maniera sistematica. Le leggi ci sono occorre essere consapevoli che devono essere rispettate perché nel 2021 non si può morire nel posto di lavoro”.



Il presidente della Provincia rivolge poi “un pensiero grato ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine e ai mezzi di soccorso che anche questa volta hanno affrontato la pericolosa emergenza nella quale si sono trovati ad intervenire. L’auspicio è che l’inchiesta aperta dalla magistratura porti rapidamente a comprendere la dinamica della tragedia. Ultimo, ma non per importanza un abbraccio fraterno al Sindaco Filippo Mario Stirati al quale chiedo che sia esteso a tutti gli eugubini”.

“Quanto avvenuto ieri a Gubbio ci induce a riflettere attentamente sulla possibilità di prevedere nuove azioni da mettere in campo utili a rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo deve rappresentare una priorità assoluta per la politica e per il mondo delle imprese. Alle famiglie delle vittime e dei feriti esprimiamo vicinanza e solidarietà. Un ringraziamento dovuto e sentito va al Corpo dei Vigili del fuoco che anche in questa circostanza sono intervenuti con professionalità e coraggio”. Così il capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli, a nome dell’intero gruppo consiliare del suo partito.

Per Pastorelli, “i drammatici incidenti, troppo spesso mortali, sul lavoro che stanno riempendo le pagine di cronaca degli ultimi giorni dovrebbero spingerci a valutare, tutti, attentamente l’eventuale necessità di una rivisitazione della legislazione vigente in materia di infortuni sul lavoro e di assistenza alle famiglie”.

La senatrice Emma Pavanelli (M5S) ha espresso “vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime e ai lavoratori dell’azienda coinvolta nell’incendio, ma anche alla comunità di Gubbio e al primo cittadino per la terribile sciagura che ieri ha colpito la nostra terra.

Un momento di grande dolore per tutta la comunità per una tragedia che è ancor più grave proprio perché ha colpito dei giovani che portavano avanti il proprio sogno imprenditoriale”.

“Il nome di Samuel e di Elisabetta si aggiungono ad una lunga lista di persona che hanno perso la vita a causa del lavoro nella nostra Regione e ad una lista ancora più lunga che nel nostro Paese si aggiorna tragicamente ogni giorno. Sentimenti di sgomento, sofferenza e rabbia pervadono tutta la nostra comunità di fronte a queste giovani vite spezzate nell’atto del lavoro”. A sottolinearlo è l’avv. Francesca Di Maolo, coordinatrice della Commissione regionale per i problemi sociali e il lavoro della Ceu nell’esprimere, a nome dell’organismo pastorale delle Chiese dell’Umbria, «immenso dolore per la tragedia sul lavoro che si è verificata a Gubbio (il 7 maggio, ndr) e la nostra vicinanza ai familiari, agli amici delle vittime e a tutta la comunità”.

Sicurezza sul lavoro fattore rilevante di civiltà. “Se questo è il momento del dolore – prosegue la coordinatrice Di Maolo –, né oggi, né domani può essere il tempo della rassegnazione. Non si può morire di lavoro. Non si può più. Il lavoro non può trasformarsi in morte, perché il lavoro è vita, perché il lavoro è espressione della nostra identità, è partecipazione all’organizzazione economica e sociale del Paese, è espressione e fondamento della nostra democrazia. Per questo la sicurezza di chi lavora è una priorità sociale fondamentale ed è uno dei fattori più rilevanti della nostra civiltà”.

La crisi occupazionale non attenui la sicurezza. “Siamo tutti consapevoli che ci aspettano giorni difficili – evidenzia l’avv. Di Maolo – perché stiamo attraversando una crisi senza precedenti. Di fronte alla crescita della disoccupazione, che colpisce soprattutto i giovani e le donne, c’è il serio rischio che l’attenzione sulla sicurezza del lavoro si attenui. Tutte le Istituzioni e la comunità nel suo complesso devono impegnarsi sulla via della sicurezza sul lavoro con determinazione e responsabilità”.

No al lavoro che possa ferire, umiliare o uccidere. “Samuel ed Elisabetta, insieme a tutti gli altri nomi che li hanno preceduti – conclude la coordinatrice della Commissione Ceu –, non diventino per noi solo una doverosa memoria, ma un impegno a custodire la persona che lavora e a fondare realmente la nostra Repubblica di un lavoro degno che esprima tutta la vita delle persone che lo rendono e che mai possa ferire, umiliare o uccidere”.