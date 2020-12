Esame farsa, Suarez sentito dai magistrati ammette di aver saputo prima i contenuti della prova

PERUGIA – E’ stato sentito come persona informata dei fatti Luis Suarez, per l’indagine condotta dalla procura di Perugia sul suo esame all’Università per Stranieri.

Nel corso della deposizione davanti ai magistrati di Perugia, avvenuta in videoconferenza nei giorni scorsi, Luis Suarez avrebbe ammesso di aver avuto in anticipo i contenuti della prova di italiano sostenuta il 17 settembre. E’ quanto emerge in ambienti giudiziari.

Assistito da un interprete e parlando in spagnolo, il bomber 33enne ha risposto alle domande dei pm che coordinano gli accertamenti della Guardia di finanza, dopo che era arrivata una rogatoria internazionale. Suarez era assistito da un legale anche se la Procura guidata da Raffaele Cantone non lo ha iscritto nel registro degli indagati come avvenuto per il dirigente della Juventus, Fabio Paratici.