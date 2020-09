Esame d’italiano per Suarez, per la Procura di Perugia è stato una farsa

PERUGIA – L’esame di Italiano di Luis Suarez, l’attaccante del Barcellona, sostenuto nei giorni scorsi all’Università per stranieri di Perugia, sarebbe stato una farsa: gli argomenti per la prova sarebbero stati concordati con il candidato.

E’ quanto emerge da un’indagine della guardia di finanza di Perugia coordinata dalla Procura che ha iscritto 5 persone nel registro degli indagati. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati ai vertici dell’Ateneo tra cui la rettrice Giuliana Grego Bolli. I reati ipotizzati vanno dalla rivelazione di segreti d’ufficio al falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Secondo gli inquirenti il punteggio al calciatore uruguaiano sarebbe stato attribuito prima ancora dello svolgimento dell’esame nonostante sarebbe stata riscontrata, nel corso delle lezioni a distanza svolte dai docenti dell’Ateneo, una conoscenza elementare della lingua italia.

L’Università per Stranieri, dal canto suo, sottolinea “la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite per l’esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez” e “confida che ciò emergerà con chiarezza al termine delle verifiche in corso”