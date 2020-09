Esame di Suarez, indaga anche la Figc. Contestato alla rettrice anche il concorso in corruzione

PERUGIA – C’è anche il concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio tra i reati contestati alla rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli nell’ambito dell’inchiesta sull’esame sostenuto dall’attaccante del Barcellona Luis Suarez.

Intanto anche la Procura della Federcalcio ha aperto un’inchiesta sulla vicenda dell’esame “farsa” sostenuto dal calciatore Luis Suarez a Perugia per acquisire la cittadinanza italiana. Il capo della procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha chiesto anche gli atti dell’indagine della magistratura ordinaria di Perugia