Esame di italiano di Suarez, ascoltati in procura i legali della Juventus. “Nostro operato trasparente”

PERUGIA – L’avvocato Luigi Chiappero, storico legale della Juve, e la collega Maria Turco sono stati sentiti come persone informate dei fatti oggi in procura a Perugia dai pm che indagano sull’esame d’italiano svolto da Luis Suarez all’università per stranieri di Perugia.

Un esame “farsa” lo hanno definito i magistrati, per consentire all’attaccante uruguaiano di ottenere la cittadinanza Italiana.

La Turco è l’avvocato che ha materialmente seguito la pratica con il direttore generale dell’università Olivieri, che è invece indagato. Chiappero, invece, ha assistito ad una delle telefonate tra la collega e Olivieri.

“Abbiamo ribadito la trasparenza del nostro operato professionale e contribuito in maniera positiva alla ricostruzione dei fatti in un incontri positivo e costruttivo” ha detto l’avvocato Luigi Chiappero ai giornalisti all’uscita dalla procura ribadendo l’estraneità della Juve ai fatti e ha ringraziato i magistrati per averli convocati in tempi molto brevi e consentito loro di fornire la propria versione dei fatti.