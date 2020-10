Emergenza covid: Sospesi i laboratori di chitarra e informatica del Cesvol

TERNI – A seguito delle disposizioni dell’ultimo DCPM in materia di emergenza Covid 19 il Cesvol comunica la temporanea sospensione delle attività laboratoriali di chitarra e informatica.

Il percorso formativo, organizzato dal Cesvol Umbria nell’ambito del progetto Banca del Tempo, promosso dalla direzione Welfare del Comune di Terni, ha preso il via nei giorni scorsi in biblioteca e nei locali del Centro sociale Polymer ma le nuove disposizioni hanno imposto lo stop temporaneo degli incontri in presenza.

Il Cesvol Umbria comunicherà tempestivamente il riavvio del percorso non appena le condizioni permetteranno di riprendere le attività in completa sicurezza.