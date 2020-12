Elia Rossi Passavanti, Michele Rossi: “Ora il cronoprogramma per l’apertura della casa museo”

TERNI – “Le parole di oggi del presidente della Fondazione Ternana Opera Educatrice sulla casa museo Elia Rossi Passavanti e sul suo patrimonio – dichiara il capogruppo in consiglio comunale di Terni Civica Michele Rossi – sono confortanti in quanto ribadiscono l’impegno a lavorare per la salvaguardia di tutti i beni, ad iniziare dall’archivio, e per la messa in sicurezza dell’immobile, anche ai fini della sua fruizione pubblica”.

In risposta alle iniziative di Michele Rossi e di altre online, il presidente della Fondazione, Luigi Carlini, ha fatto sapere il consiglio d’amministrazione ha deliberato già da giugno di affidare l’incarico per inventariare i beni conservati nella casa museo del conte Elia Rossi Passavanti ad un archivista professionista accreditato presso la Soprintendenza dell’Umbria.



“Come è noto – continua Michele Rossi – da tempo mi batto perché la casa di questo ternano che tanto ha significato per la nostra storia cittadina e non solo, diventi un luogo di testimonianza e di visita. Una possibilità anche alla luce della Fondazione Toe che ha visto la donazione da parte di questo filantropo di tutti i suoi beni.



Il tema della casa di Passavanti quali luogo di visita è caro a diversi ternani ed associazioni che credono che questa figura non possa essere dimenticata e che soprattutto debba essere visitabile l’abitazione all’interno di Palazzo Carrara che custodisce importanti documenti e cimeli di grande valore storico e culturale.

Una apertura che può essere sostenuta dai tanti soggetti istituzionali e non che compongono il consiglio di amministrazione della fondazione Toe che vede tra l’altro la vicepresidenza del sindaco di Terni.

Gli enti che sono all’interno della Fondazione possono sicuramente dare il loro contributo, magari insieme a quei volontari ai quali fa appello la stessa Toe per garantire l’apertura, la chiusura e la sorveglianza della casa museo.

Ritengo che, se vogliamo fare passi in avanti verso questo traguardo che ha una valenza anche turistico-attrattiva, occorra definire quanto prima un crono programma di interventi ed atti, che porti entro il 2021 all’apertura ai visitatori della casa museo Elisa Rossi Passavanti”.