Elezioni supplettive del Senato: Valeria Alessandrini candidata del centrodestra

Valeria Alessandrini della Lega è il candidato del centrodestra alle prossime elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 2 della regione Umbria in programma l’8 marzo.

Attuale consigliere regionale della Lega, Valeria Alessandrini, 45 anni, è stata la donna eletta con il maggior numero di preferenze in Umbria, terza in assoluto nella lista del partito di Matteo Salvini ed è il candidato della città di Terni più votato tra tutti gli schieramenti. Sposata e madre di Alessandro, ha una laurea magistrale in Conservazione dei beni culturali e ambientali, insegnante di lingua e letteratura italiana nella scuola secondaria di secondo grado IPSIA “Sandro Pertini” di Terni. Iscritta Lega dal 2018, eletta nello stesso anno consigliere comunale e nominata assessore con deleghe alla scuola, università, servizi educativi, ricerca, gemellaggi e cooperazione internazionale, è stata eletta consigliere regionale alle elezioni del 27 ottobre 2019 che hanno decretato la storica vittoria di Donatella Tesei e della coalizione del centrodestra in una regione storicamente di sinistra.

“Siamo determinati a impegnarci sempre di più per il bene dell’Umbria nei Comuni, nella Regione e in Parlamento – ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini – Valeria Alessandrini è una delle tante donne di valore della Lega: sarà preziosa per lavorare nell’interesse dei cittadini e per mandare a casa al più presto il governo sbarchi, tasse e manette”.

“Orgoglio ed emozione: è quello che ho provato quando ho ricevuto da

Matteo Salvini la notizia di essere la candidata del centrodestra alle

elezioni suppletive del Senato che si terranno in Umbria domenica 8

marzo – ha commentato Alessandrini – Un ringraziamento al Segretario federale e alla Lega tutta per aver sostenuto la mia candidatura. E’ un riconoscimento che mi riempie di gioia, ma allo stesso tempo mi carica anche di forte responsabilità.



Poter rappresentare la mia Umbria in Senato e portare così le istanze

del territorio all’attenzione del Governo mi motiva ulteriormente e mi

rende consapevole dell’importanza del percorso che sto per intraprendere. Sono certa di non essere sola in questo cammino. Nelle

ultime ore ho ricevuto tanti attestati di stima e di incoraggiamento

anche da parte di molti cittadini che continueranno a trovare in me un

punto di riferimento, una persona disposta ad ascoltare e lottare per il

bene comune”.