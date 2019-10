Elezioni Regionali: l’affluenza si attesta al 64,69%. Nel 2015 era stata del 55,43%

Un test elettorale sentito dagli elettori umbri quello di queste regionali 2019. Alla chiusura delle urne alle 23 l’affluenza si è attestata al 64,42 contro 55,42 del 2015, con un incremento quindi del 9,27%. In provincia di Perugia, i votanti sono stati 64,66 per cento; in provincia di Terni 63,72 per cento.

Complessivamente gli elettori chiamati al voto sono stati 703.595 gli elettori chiamati nei 1.005 seggi. In particolare 521.960 quelli in provincia di Perugia (252.883 uomini e 269.077 donne) e 181.635 in quella di Terni (87.327 uomini e 94.308 donne). Nel capoluogo di regione, Perugia, gli elettori sono 128.556 (61.456 uomini e 67.100 donne); a Terni sono 87.733 (41.695 uomini e 46.038 donne).

Hanno votato complessivamente in 453.228 elettori.

Alle 12 l’affluenza è stata del 19,55%, poco più di 4 punti rispetto a quello del 2015 alla stessa ora (15,39%). Alle 19 è cresciuta ancora assestandosi a quasi 13 punti in più rispetto al 2015: 52,8 rispetto al 39,92 della precedente consultazione.