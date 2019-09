Elezioni regionali: la Lega presenta la lista dei candidati

ASSISI – Dalla volontà di Mogol (ideatore e socio fondatore della Nazionale Italiana Cantanti) e di Paolo Belli (presidente Nic), condivisa con Gianluca Pecchini (direttore generale Nic), nasce il “Concerto per la vita”a favore dell’Istituto Serafico di Assisi, prestigioso evento in scena venerdì 4 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi dalle 21. Nel giorno dedicato a San Francesco, in cui si celebra anche la […]