Elezioni Regionali: Donatella Tesei presidente. Vola il centrodestra

Donatella Tesei è la nuova governatrice dell’Umbria. Alla conclusione dello spoglio, la candidata del centrodestra (la cui vittoria si profilava netta già dagli exit poll) con il 57, 55% delle preferenze conquista la presidenza della Regione. Il candidato del Patto civico Pd-M5S, Vincenzo Bianconi, si ferma al 37,48. Dopo 49 anni l’Umbria cambia colore politico. Quella di Tesei è soprattutto la vittoria di Matteo Salvini: la Lega arriva al 36,95, al 10,40% Fratelli d’Italia e al 5,50% Forza Italia. Nel centrosinistra il Pd è al 22,33, il Movimento 5 Stelle al 7,41%.

“Gli umbri hanno dimostrato che gli italiani hanno voglia di votare”: lo ha sottolineato Matteo Salvini a Perugia commentando i dati delle regionali in Umbria che hanno visto l’affermazione del Centrodestra. Per il segretario della Lega la vittoria che si delinea “è evidente e clamorosa”. “Festeggio anche una grande affluenza – ha sottolineato ancora Salvini – perché di solito commentiamo sempre un calo”.

Per il segretario Pd, Nicola Zingaretti: “La sconfitta alla Regione Umbria dell’alleanza intorno a Vincenzo Bianconi è netta e conferma una tendenza negativa del centrosinistra consolidata in questi anni in molti grandi Comuni umbri che non si è riusciti a ribaltare. Il risultato intorno a Bianconi conferma, malgrado scissioni e disimpegni, il consenso delle forze che hanno dato vita all’alleanza”.

Il Movimento 5 Stelle scrive su facebook: “Dalla formazione del primo esecutivo ci è stato subito chiaro che stare al Governo con un’altra forza politica – che sia la Lega o che sia il Pd – sacrifica il consenso del Movimento 5 Stelle. Ma noi non siamo nati per inseguire il consenso, bensì per portare a casa i risultati, come il carcere per gli evasori di questa settimana e il taglio dei parlamentari della settimana precedente”.

A conclusione dello spoglio, la coalizione del centrodestra ottiene 12 seggi: 8 alla Lega, 2 a Fratelli d’Italia, 1 Forza Italia e 1 Tesei presidente.

Il centrosinistra ne ottiene 7: 5 il Pd, 1 il M5S, e 1 la lista Bianconi per l’Umbria. Più un seggio assegnato di diritto al candidato presidente arrivato al secondo posto (Vincenzo Bianconi).

Questi i risultati complessivi degli altri sette candidati Presidente:

Vincenzo Bianconi (liste collegate: Europa Verde Umbria; Movimento 5 Stelle; Partito Democratico; Bianconi per l’Umbria; Sinistra Civica Verde) 37,48%.

Claudio Ricci (liste collegate: Ricci Presidente; Italia Civica Ricci; Proposta Umbria con Ricci) 2,64%.

Rossano Rubicondi (Partito Comunista) 1,01%.

Emiliano Camuzzi (liste collegate: Partito Comunista Italiano; Potere al popolo) 0,87%.

Martina Carletti (Riconquistare l’Italia) 0,21%.

Antonio Pappalardo (Gilet Arancioni) 0,13%.

Giuseppe Cirillo detto Dr Seduction (Partito delle buone maniere) 0,10%.