Elezioni politiche: sorprese dalle candidature Pd. Renzi e Damiano corrono in Umbria

C’è tempo ancora fino a lunedì per ufficializzare le candidature alle politiche ma i giochi sembrano ormai fatti. Le sorprese più eclatanti si registrano in casa Pd dove al termine di una riunione fiume della direzione nazionale in cui non sono mancate le tensioni, è passata a maggioranza la lista dei candidati (le minoranze di Andrea Orlando e Michele Emiliano non hanno partecipato al voto). Matteo Renzi si candida in Umbria capolista nel listino del Senato (ma sarà candidato anche in un listino della Campania e nell’uninominale di Firenze), e dietro di lui la senatrice uscente renziana Nadia Ginetti, Leonardo Grimani, sindaco di San Gemini, e Simona Meloni, vicesindaco di Piegaro.

Alla Camera capolista Anna Ascani, deputata uscente, e poi Walter Verini, uscente, Emanuela Mori, consigliere comunale di Perugia al primo mandato, e Maurizio Terzino, sindaco di Fabro.

Per quanto riguarda invece i collegi uninominali alla Camera in quello di Perugia-Trasimeno, il candidato è segretario regionale Giacomo Leonelli, Gianpiero Bocci in quello di Foligno-Altotevere e, a Terni, l’orlandiano Cesare Damiano.

Quanto ai collegi del Senato, per Perugia c’è Giampiero Giulietti, per Terni Simonetta Mignozzetti, dirigente della prefettura di Terni.

Restano fuori nomi due big dell’area di Orlando, Gianluca Rossi, che aveva pur ottenuto il sostegno dell’assmeblea provinciale Pd, e Valeria Cardinali. Fuori dalla corsa anche Marina Sereni che aveva già comunicato che non sarebbe stata della partita.

Nel centrodestra: Fratelli d’Italia candida Emanuele Prisco e Franco Zaffini nei collegi di Perugia – Camera e Senato – e capilista nei rispettivi listini. La Lega Nord dovrebbe schierare Donatella Tesei a Foligno-Terni al Senato, e nel collegio folignate della Camera la partita è ancora aperta tra Virginio Caparvi (dato in vantaggio) e Riccardo Marchetti. Per i capilista si parla di Briziarelli e Aiello.

Dentro Forza Italia Raffaele Nevi sembrerebbe in pole per il collegio di Terni della Camera. Catia Polidori resta probabile capolista nel listino per Montecitorio e Pietro Laffranco è in pole per il Senato. Ma c’è ancora tempo per cambiare.