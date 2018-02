Elezioni, in Umbria arrivano i big: giovedì c’è Salvini, sabato Renzi

La campagna elettorale entra nel vivo con l’arrivo in Umbria dei big. Il primo, in ordine di tempo, ad “approdare” in terra umbra, sarà il leader della Lega Nord, Matteo Salvini che giovedì sarà a Umbertide.

Matteo Salvini torna in Alto Tevere, questa volta a sostenere Riccardo Augusto Marchetti candidato alla Camera e lo fa forte dei numerosi consensi che la Lega sta registrando su scala nazionale.

“Ho deciso di aprire ufficialmente la mia campagna elettorale in Umbria e nello specifico ad Umbertide – precisa il leader nazionale del Carroccio – perché questa cittadina incarna l’esempio della politica fallimentare del Pd per cui si aprono centri culturali islamici che, fatti alla mano, minano la sicurezza cittadina, si assegnano le case popolari a vantaggio degli stranieri, ad Umbertide circa l’80% degli immigrati gode di alloggi comunali, si chiudono caserme o si riduce il numero delle forze dell’ordine come è già accaduto in Altotevere e nel resto di Italia a causa del mal governo renziano. Noi presentiamo chiarezza e faremo in modo che quel terreno di via Madonna del Moro, torni ai suoi reali destinatari, ossia le associazioni che operano nel sociale”.

Matteo Salvini- come si legge in una nota – sarà ad Umbertide nella mattinata di giovedì 8 ed ha in programma due tappe, la prima davanti alla moschea intorno alle 11, la seconda in via dell’Unita di Italia, dove verrà inaugurata la nuova sede elettorale della Lega che vede in Vittorio Galmacci il suo referente cittadino.

Sabato sarà la volta di Matteo Renzi. Il segretario nazionale del Partito Democratico sarà a Perugia sabato pomeriggio (10 febbraio) per aprire la sua campagna elettorale in Umbria, dove è candidato capolista al Senato. L’iniziativa si svolgerà, a partire dalle 17.30, al centro congressi Capitini. “Dopo aver scelto l’Umbria come regione d’elezione per la sua prima competizione elettorale nazionale, Renzi conferma una grande attenzione per la nostra terra riservandole una delle prime iniziative della campagna elettorale. Questo non può che renderci soddisfatti e fiduciosi”. Così, in una nota, il segretario del Pd Umbria Giacomo Leonelli