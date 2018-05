Elezioni a Terni, ecco le prime liste. Nella Lega ci sarà anche Paolo Cicchini

TERNI – Leonardo Latini per il centrodestra, Thomas de Luca per il Movimento 5 Stelle, Paolo Angeletti per il Pd, Alessandro Gentiletti, per la lista Senso Civico (che riunisce l’associazione Terni Valley e Liberi e Uguali), Andrea Rosati per la lista “Prima Terni” ed Emiliano Camuzzi per Potere al Popolo. Per il momento sono sei i candidati in corsa alla poltrona di sindaco ma non è escluso che il numero possa salire ancora nelle prossime ore. C’è tempo fino al 10 maggio per presentare le liste e i giochi sono tutt’altro che fatti.

Se il Pd ha incoronato candidato l’ingegner Angeletti, la scelta non è stata però unanimemente condivisa. Gli scontenti starebbero lavorando a una lista civica con un proprio candidato sindaco. Il cardiochirurgo Pardini, dopo un’iniziale disponibilità, ha fatto un passo indietro. Si vedrà nelle prossime ore quali decisioni matureranno.

Intanto si cominciano a conoscere le prime liste che in queste ore vengono depositate in Comune.

Per M5S Candidato sindaco, Thomas De Luca: Valentina Pococacio, Patrizia Braghiroli, Federico Pasculli, Serenella Bartolomei, Mara Beleggia, Gualtiero Bellezza, Paolo Cassetta, Stefano Ciuffetti, Marco Cozza, Oreste Crisostomi, Alessandro Fama, Claudio Fiorelli, Monica Francia, Gianluca Fucina, Francesca Gabassi, Mario Fabrizio Gallini, Damiana Lucentini, Davide Mancini, Filippo Giovanni Marasco, Matteo Mercuri, Francesca Monari, Fabio Moscioni, Antonio Oliva, Michele Palumbo, Michela Paterni, Claudio Pistelli, Francesco Porchetti, Valentina Rossi, Simona Silvi, Luca Simonetti, Comunardo Tobia, Marco Vignaroli.img_6743

Senso Civico, Candidato sindaco Alessandro Gentiletti: Antonio Iannoni, Jacopo Borghetti, Giancarlo Bertuzzi, Federica Burgo, Americo Campanari, Daniela Cioci, Alessandro Cirocchi, Futura Ciotti, Veronica Contessa, Antonella Dello Stritto, Piergiorgio di Patrizi, Emanuele De Benedetti, Filippo Formichetti, Giovanni Galli, Manuela Latini, Rita Mica, Leonardo Micheli, Alessio Molinari, Maria Rita Micheli, Andrea Pastore, Riccardo Pazienza, Cristiana Petrignani, Georgeta Poenaru, Massimiliano Proietti, Marco Ratini, Chiara Scialdone, Alessandro Venturi detto Spartaco, Nicola Zingarelli. img_6695

Prima Terni, Candidato sindaco Andrea Rosati: Amid Alilaga, Roberto Broccucci, Franco Bruno, Angela Carnicelli, Veronica Carpioni, Riccardo Celi, Agnese Chiappalupi, Gianluca Covicchio, Francesco D’Angelo, Luigi D’Antonio, Charles Dadiè Dago, Maurizio Domenici, Francesco Evangelisti, Alessandro Ferretti, Liliana Ferri, Gianluca Gentili, Paolo Giampieri, Franco Lagomarsini, Federico Liberati, Elisabetta Manini, Nicoletta Marchesini, Marco Natali, Tiziana Pascasi, Pasquale Rocco, Debora Salzone, Maria Tiziana Tazza, Sara Trastulli.

Potere al popolo La lista, candidato Emiliano Camuzzi: Pierluigi Rainone, Alessandro Angeletti, Brunello Arborio, Edoardo Attili, Nicolò Benedetti, Gabriele Berretta, Eva Bosi, Benedetta Calderigi, Federica Cesarini, Michael Chistolini, Elisa Giovenali, Roberto Grossi, Alice Longari, Barbara Maffione, Giorgia Mariucci, Nicolò Nannini, Andrea Olivi, Cinzia Ricci, Milena Rumualdi, Francesco Scaccetti, Annamaria Scarficcia, Silvia Tobia, Valerio Tobia, Stefano Viali, Matteo Vitiello.

Ci sono poi due liste che sostengono la candidatura di Leonardo Latini (Lega-centrodestra) sindaco. E sono: il Popolo della famiglia e Terni civica.

Il Popolo della Famiglia: Diego Esposito, Agnese Agrò, Maurizio Agrò, Simone Antonelli, Enrico Bistocchi, Mauro Cardaio, Maria Patrizia Cecchini, Gaia Corrieri, Agnese Fabbretti, Gemma Gagliardi, Claudio Iacono, Giovanna Janni, Gabriella Mailia, Giovanni Mazzotta, Raffaele Natini, Maria Angelina Piscolla, Carlo Rizzi, Giacomo Rizzi, Tony Taglioni, Nicolò Valentini, Marco Venturi.

Terni Civica, lista maturata dall’esperienza di Michele Rossi (Terni città Futura) e Giovanni Ceccotti (Progetto Terni): Roberta Bartolucci, Giuseppina Bevilacqua, Roberto Carelli, Alessia Castiglione, Giovanni Ceccotti, Christian Chiatti, Edwin Manuel Cocalon Ramos, Annunziato Foti, Stefania Gili, Cristiano Gregori, Katia Listanti, Franco Lucarini, Eros Mammoli, Alessandro Morici, Giorgio Adeodato Norcia, Roberta Pacetti, David Passagrilli, Andrea Persichetti, Annalisa Petroni, Federica Pinsaglia, Umbra Renzi, Michele Rossi, Katia Rossini, Massimo Rufini, Morena Sacco, Luca Scimiterna, Santina Spiriti, Cristina Teofoli, Stefania Tommasi, Franco Valentini, Cristiano Valloscuro, Tiziana Vincenzini.

Nei prossimi giorni si conosceranno anche i candidati delle altre liste. Intanto si sa che tra le proprie fila la Lega schiererà oltre al consigliere uscente, Enrico Melasecche, il professor Paolo Cicchini già assessore nella giunta Ciaurro negli anni ’90.