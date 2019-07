E45, uomo di 53 anni centrato da un’auto mentre attraversa in superstrada

TODI – Un uomo di 53 anni è stato investito e ucciso la notte scorsa mentre era a piedi lungo la carreggiata sud della E45 poco dopo l’uscita di San Damiano di Todi. Quanto successo è ancora al vaglio della polizia stradale.

La sua auto è stata trovata parcheggiata lungo la superstrada poco distante dal punto dell’impatto. Non è chiaro per quale motivo l’uomo abbia attraversato la strada. Tra gli elementi al vaglio della polizia stradale di Foligno, accorsa sul posto insieme al 118. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche la possibilità che potesse essere in stato confusionale e un altro automobilista si sia fermato per prestargli soccorso. L’uomo avrebbe quindi attraversato la strada nella carreggiata in direzione Terni quando è sopraggiunta un’auto e lo ha centrato in pieno. Per lui non c’è stato nulla da fare.