E’ morto Luciano Gaucci: per anni fu presidente del Perugia

Il mondo del calcio il lutto per la morte di Luciano Gaucci. Lo storico presidente del Perugia si è spento oggi a Santo Domingo all’età di 81 anni dopo una malattia. Era andato inizialmente nella Repubblica Dominicana per sfuggire ad accuse di bancarotta fraudolenta in conseguenza del fallimento del club umbro. Dopo aver patteggiato ed usufruito di un indulto era rimasto nell’isola dei Caraibi.

Era stato presidente del Perugia dal 1991 al 2005 . Luciano Gaucci, l’uragano come era soprannominato, è diventato famoso per le sue sfuriate e i suoi colpi di mercato, con giocatori ingaggiati in tutto il mondo. Si ricordano giapponese Nakata e Saadi Gheddafi. Ma è stato anche uno scopritore di talenti. Fu lui a lanciare tanti allenatori tra cui Serse Cosmi.