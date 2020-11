E’ morto l’imprenditore eugubino Franco Colaiacovo, fondatore di Colacem e Colabeton

Questa mattina è morto l’imprenditore Franco Colaiacovo. A darne notizia è il gruppo Colacem di Gubbio, di cui Franco, 81 anni, aveva era stato fondatore assieme ai fratelli Carlo, Pasquale e Giovanni.

Aveva 81 anni, insieme ai fratelli Pasquale, Giovanni e Carlo è stato fondatore oltre che di Colacem, Colabeton e delle altre società appartenenti al Gruppo Financo. Una realtà operante nei settori del cemento, del calcestruzzo, nei trasporti, nel turismo, in quello sportivo, nei media. Un Gruppo che da Gubbio ha saputo espandersi negli anni in Italia e in diversi altri paesi del mondo, insediandosi con attività produttive in tre continenti.

Franco Colaiacovo rappresentava in azienda lo spirito innovatore, tecnologico, orientato al futuro e alla sostenibilità del fare industria. Nella sua vita ha saputo trasmettere ai collaboratori l’entusiasmo e la passione per la ricerca, per la curiosità del nuovo, immaginando gli stabilimenti industriali come un luogo vivo, in continua evoluzione tecnologica.

Aveva intuito in anni lontani quanto la competitività dell’industria sia legata ai temi della sostenibilità. Ogni nuova soluzione significava non solo maggiore compatibilità ambientale, ma anche innovazione culturale e sociale, tutti fattori in grado di rendere più forte l’azienda sui mercati.

“Il Signor Franco, come veniva chiamato in azienda – si legge in una nota di Colacem – era una persona aperta, empatica, inclusiva. Sempre sorridente e cordiale, cercava il confronto sui temi a lui cari. Ogni nuovo progetto era una sfida nella quale sentiva il valore del “fare squadra”.

Amava viaggiare per conoscere e comprendere i cambiamenti del mondo. Si relazionava con gli stakeholder aziendali, che ascoltava con attenzione e pieno rispetto.

La sua vocazione per il futuro e l’innovazione è stata sempre in perfetta armonia con il legame per la cultura storica della sua Gubbio, vivendo con grande passione manifestazioni come la Festa dei Ceri”.

Tutti i dipendenti del Gruppo Financo lo ricordano con grandissimo affetto, in un ultimo ideale abbraccio. Sapendo che la sua lezione di vita, i suoi valori, rimarranno patrimonio di tutta l’azienda.

In segno di lutto, nella giornata del 16 novembre la sede centrale di Gubbio rimarrà chiusa.

I funerali avranno luogo martedì 17 novembre alle ore 15.00 presso la Chiesa di San Domenico a Gubbio, nel rispetto delle normative anti-Covid.

Le reazioni: Il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Franco Colaiacovo, l’imprenditore che dalla città di Gubbio ha saputo con i fratelli dare lustro al nome dell’Italia nel mondo. “Spirito libero e appassionato ha saputo trasmettere il proprio entusiasmo ai collaboratori in un’ottica di innovazione e proiezione verso il futuro – dice Bacchetta – Una perdita significativa per il mondo imprenditoriale che mancherà per l’esperienza maturata in tanti anni di attività. Esprimo sentimenti di vicinanza alla famiglia Colaiacovo in questo momento di lutto e dolore, anche a nome del Consiglio provinciale e della comunità della Provincia di Perugia.