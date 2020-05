E’ morto l’anziano ustionato ieri a Melezzone nello scoppio di una cisterna

TERNI – Non ce l’ha fatta il 77enne che ieri è rimasto gravemente ustionato nello scoppio di una cisterna d’olio a Montecchio. E’ morto oggi all’ospedale di Terni. Gravissime ustioni su tutto il corpo. Per la gravità delle condizioni cliniche non è stato possibile trasportare il paziente neppure in centri specializzati per le grandi ustioni.

L’incendio era avvenuto nei pressi dell’abitazione dell’uomo, impegnato in lavori di manutenzione della cisterna utilizzata a scopo agricolo. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, probabilmente nell’utilizzare una fiamma libera, il settantottenne è stato investito dalle fiamme, in particolare su viso e braccia. Sul posto, oltre al 118 e carabinieri, anche i vigili del fuoco di Amelia e Terni