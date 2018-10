E’ morto il 18enne rimasto coinvolto nell’incidente di venerdì a Vascigliano

TERNI – Non ce l’ha fatta il 18enne, di origini indiane, rimasto coinvolto venerdì notte in un incidente stradale a Vascigliano. Il giovane è deceduto oggi alle 14. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto dell’auto su cui viaggiavo contro un albero.

Il ragazzo era in macchina insieme a un 34 enne quando l’auto è finita fuori strada. L’uomo ha riportato un politrauma con prognosi di 30 giorni. Per il 18enne invece, operato la mattina seguente e rimasto in stato di coma in Rianimazione fino ad oggi, la riserva di prognosi non è mai stata sciolta. Le sue condizioni sono sempre state gravissime fino al decesso avvenuto nel primo pomeriggio di oggi.