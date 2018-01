E’ Daniele il primo nato in Umbria all’ospedale di Perugia, a Terni c’è Giulia

Il primo nato del 2018 in Umbria è un maschietto: si chiama Daniele e pesa due chili e 300 grammi. Il piccolo, che è il primogenito di una coppia perugina, è venuto alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte all’ospedale di Perugia. Daniele ha preceduto di poco Emma, tre chili e 440 grammi, nata 50 minuti dopo.

Il 2017 Sono stati 1948 i nati nell’anno appena concluso, con una riduzione rispetto al 2916 del 3.5%, un calo più contenuto rispetto a quello generale. I parti sono stati 1895 in virtù di 55 nascite gemellari, delle quali 2 trigemine. In una nota stampa l’Azienda Ospedaliera di Perugia fornisce altri particolari circa l’attività svolta dalla struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia diretta dal dottor Giorgio Epicoco: il più rilevante è il tasso globale di taglio cesareo che è stato fissato al 26% contro il 28,9% dell’ultimo anno. “Si tratta di un dato che mette Perugia sulle stesse posizioni delle statistiche registrate in strutture analoghe del centro-nord – sottolinea con soddisfazione il dottor Epicoco – e l’87,5% delle donne con un precedente taglio cesareo ha partorito spontaneamente”. Continua anche ad essere rilevante il numero di madri straniere, che hanno contribuito per il 25% dei parti, con 47 nazioni rappresentate ma, circa il 40%, proviene dalla Romania e dall’Albania (in numero esattamente uguale). La nazione ‘new entry’ del 2017 è stato il Kirghizistan.

A Terni la prima nata dell’anno è Giulia, nata da parto spontaneo alle 1,52. Alla nascita pesava due chili e 975 chilogrammi. È figlia di genitori italiani residenti a Terni: Francesca e Marco. È stato fiocco rosa anche per l’ultimo parto del 2017: la bambina, sempre di Terni, si chiama Agata ed è venuta alla luce alle 14,51 del 31 dicembre con un peso di 3,320 chilogrammi. Con Agata il punto nascita di Terni ha festeggiato la 1.255esima nascita del 2017 (di cui 16 gemellari).