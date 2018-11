Durante la gravidanza scopre linfoma: la donna diventa mamma nonostante la chemio

PERUGIA – Una giovane donna della provincia di Perugia si è ammalata gravemente durante la gravidanza, ma le terapie chemioterapiche cui è stata sottoposta per la cura di un linfoma, non le hanno impedito di diventare mamma.

Lo comunica l’ufficio stampa dell’azienda ospedaliera di Perugia che pubblica sul sito la storia a lieto fine. Dal dramma al fiocco azzurro sulla porta della camera della struttura di Ostetricia del S. Maria della Misericordia sono trascorsi due mesi: Il nascituro sta bene e nella tarda mattinata di venerdì 17 novembre è stato dimesso assieme alla mamma che però dovrà proseguire le terapie.

La storia ha inizio nelle prime settimane di settembre quando la donna che chiameremo Giovanna viene viene trasferita a Perugia da altro ospedale. Gli accertamenti disposti depongono per una diagnosi di un linfoma, valutata da una biopsia eseguita dal prof. Lucio Cagini della S.C.Chirurgia Toracica. Si impone un rapido consulto degli specialisti per individuare il percorso più opportuno: la necessità di iniziare le terapie per la donna e permettere al bambino di restare nel grembo della madre il più a lungo possibile.

Racconta il dottor Giorgio Epicoco direttore della Ostetrica di Perugia in una nota dell’ospedale: “il 13 settembre all’arrivo di Giovanna abbiamo costituito un’equipe multidisciplinare perché il quadro è davvero allarmante: oltre ad una pericolosa fibrillazione atriale e un versamento pericardico che affaticano il cuore, era necessario capire la gravità delle sue condizioni in rapporto alla eventuale nascita del bambino con i rischi connessi ad una forte prematurità”.

I sanitari – dottor Fausto Roila, Giorgio Epicoco e Prof. Brunangelo Falini -decidono di stabilizzare Giovanna , trattando i problemi cardiaci e respiratori e dando inizio ad una profilassi respiratoria e neurologica per il feto. Subito dopo la donna inizia la chemioterapia per portare la gravidanza il più avanti possibile. Un mese di degenza nella struttura di Oncoematologia per essere sottoposta a due ciclo di chemioterapia, con ostetriche e medici che giornalmente si accertano del buon andamento della gravidanza e benessere del feto.

Allo scadere della 36 esima settimana viene disposto il trasferimento presso la struttura di Ostetrica per consentire a Giovanna di essere sottoposta al terzo ciclo di chemioterapia Il bambino è nato martedì 13 novembre con parto cesareo in buone condizioni (peso più che soddisfacente kg 2,5) con passaggio alla Terapia Intensiva Neonatale per mi monitoraggio dei parametri vitali e controlli dopo le debilitanti terapie della mamma. Stamane le dimissioni. La battaglia di Giovanna però non è finita, ma ora i medici assicurano che le prospettive di una guarigione sono buone.