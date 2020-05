Due gazebo davanti alla Questura di Terni per riparare gli utenti in coda

TERNI – In concomitanza con la riapertura degli sportelli al pubblico da parte della Polizia di Stato, nel rispetto della normativa anti-contagio da Covid-19, che prevede tra l’altro il distanziamento sociale e di conseguenza ingressi contingentati anche negli uffici pubblici, la Questura di Terni ha posizionato due gazebo all’esterno dell’ingresso in via Antiochia, 12, per permettere agli utenti in coda di proteggersi dal sole e dalle intemperie.

L’istallazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la ditta REM, che ha dato in uso temporaneo le due strutture.