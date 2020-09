Due auto si scontrano e si ribaltano sulla E45: rallentamenti e code

Due auto di scontrano e si ribaltano. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi lungo la E45 all’altezza dello svincolo di Lidarno (km 75,500) in direzione Cesena. Le due auto si sono scontrate per cause ancora in corso d’accertamento ma l’urto è stato così violento che si sono ribaltate entrambe.

Il traffico ha subìto rallentamenti e code fino all’innesto del raccordo Perugia-Bettolle con ripercussioni sulla SS75 per il traffico proveniente da Assisi/Foligno.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.