Droga nascosta nel bosco, i carabinieri smantellano un’organizzazione dedita allo spaccio: 4 arresti

TERNI – E’ di sei ordinanze di custodia cautelare in carcere, quattro delle quali eseguite questa mattina, il bilancio di un’operazione dei carabinieri del nucleo investigativo che hanno smantellato un’organizzazione dedita allo spaccio di droga, in particolare cocaina.

L’operazione è stata denominata Silvia, che in latino significa “bosco”, luogo centrale nell’attività del sodalizio che avrebbe usato proprio un bosco per nascondere lo stupefacente.

L’indagine dei carabinieri, diretta dal sostituto procuratore Marco Stramaglia, ha preso le mosse a maggio dello scorso anno. Attraverso una serie di servizi appostamento e pedinamenti i militari hanno individuato un 30enne marocchino, considerato il motore del sodalizio, che curava l’approvvigionamento dello stupefacente dall’Abruzzo a Terni e la vendita al dettaglio sulla piazza di una quantità di cocaina che si aggira tra i 250 ed i 300 grammi in media a settimana.

Secondo gli investigatori, diretti dal maggiore Elisabetta Spoti, nel periodo maggio-luglio 2020 il gruppo avrebbe detenuto il quasi esclusivo monopolio dello spaccio nella piazza ternana, nella quale sarebbe riuscito a immettere tra i 250 e i 300 grammi di cocaina a settimana, al prezzo di 100 euro al grammo, rincarato proprio a causa delle restrizioni anti-Covid.

Secondo quanto accertato, sarebbe stato il 30enne a procurare lo stupefacente in Abruzzo, da suoi connazionali, e ne organizzava il trasporto in Umbria con corrieri ‘insospettabili’: un 60enne abruzzese, L.S., dall’apparenza anonima e trasandata e una donna 49enne di origine romena, I.V.D, di professione badante.

Per eludere i controlli, l’uomo avrebbe incontrato i corrieri lungo la S.P. 79 “Reopasto”, la vecchia Terni-Rieti e dopo aver preso la droga la nascondeva in un bosco adiacente interrandola dentro barattoli di vetro. Da questi di volta in volta prelevava le quantità di cui aveva bisogno per rifornire i suoi “cavallini”.

Agli incontri con i corrieri il 30enne andava in compagnia della convivente, V.D., ancora irreperibile, o di B.D., 50enne ternano, noto negli ambienti degli stupefacenti. E, sempre insieme alla compagna o a uno dei più fidati collaboratori, il 28enne marocchino G.M, andava settimanalmente in Abruzzo a pagare il proprio fornitore.

Una volta appurato il meccanismo del rifornimento, i carabinieri hanno arrestato in flagranza il 60enne, fermato lungo il tragitto verso Terni e trovato in possesso di 300 grammi di cocaina.

Attraverso l’istallazione di telecamere nascoste nel bosco, è stato possibile monitorare e documentare i movimenti del magrebino. Individuati gli esatti nascondigli i militari del Nucleo Investigativo, in tre distinte occasioni, hanno recuperato lo stupefacente occultato sequestrando complessivamente 200 grammi circa di cocaina.

Al momento la convivente e il collaboratore marocchino di 28 anni non sono reperibili, non essendo in Italia.