Dramma a Orvieto, uccide la moglie e la figlia a fucilate e poi si suicida

ORVIETO – Avrebbe ucciso la moglie e la figlia a fucilate e poi si sarebbe suicidato. E’ questa l’ipotesi più accreditata su cui stanno lavorando i carabinieri di Orvieto che nella notte hanno rinvenuto in un’abitazione del centro storico i cadaveri della coppia e della loro figlia. I militari erano intervenuti su segnalazione del fratello dell’uomo che era preoccupato perché non aveva notizie dei suoi familiari. Quando i carabinieri sono entrati nella casa hanno fatto la terribile scoperta.

Il sopralluogo e dalle prime indagini, svolte sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Terni, fanno ipotizzare che in quella casa ieri mattina si sia consumato un tragico omicidio suicidio familiare. L’uomo, un 66enne, Carlo Carletti, utilizzando presumibilmente un fucile da caccia regolarmente detenuto, avrebbe fatto fuoco sulla moglie Rosalba 67enne e sulla figlia Cinzia 35enne per poi togliersi la vita.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la dinamica dei fatti e quindi avvalorare l’ipotesi del duplice omicidio suicidio nonché accertarne le relative cause. L’arma rinvenuta e le salme sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Carletti, che lavorava da civile nell’aeronautica militare alla caserma Bixio di Orvieto, nel 2008 era stato insignito del riconoscimento di Cavaliere ordine al merito della repubblica italiana dal presidente della repubblica.

Ignoti al momento i motivi del gesto.