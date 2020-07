Doppia tragedia a Terni: due adolescenti morti nel sonno. Indagano i carabinieri

TERNI – Dolore e incredulità a Terni per la morte di due adolescenti. Si tratta di un 15enne e un 16enne trovati questa mattina privi di vita dai rispettivi genitori nelle abitazioni al quartiere San Giovanni e a Villa Palma.

Entrambi sono morti nel sonno. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarli. I due non presentano segni di violenza. Sul fatto indagano i carabinieri per cercare di ricostruire le ultime ore di vita dei due giovani. Il pubblico ministero, Raffaele Pesiri, ha disposto l’autopsia.

I militari fanno sapere che “sulla scorta delle prime risultanze raccolte sul posto il decesso dei due minori, molto amici fra loro, potrebbe essere collegato all’assunzione di sostanze droganti. Le due giovani vittime avrebbero trascorso la serata di ieri insieme pertanto gli inquirenti, sotto la direzione del Dott. Raffaele Pesiri e la supervisione del Dott. Alberto Liguori, rispettivamente Pubblico Ministero e Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, stanno ripercorrendo a ritroso quanto fatto nelle ultime ore dai minori, scandagliando a fondo il contesto delle loro amicizie”.

“Sono sgomento e profondamente addolorato per la tragedia che ha colpito due giovanissimi ragazzi e l’intera città di Terni – ha detto il sindaco Leonardo Latini – “In questo momento intendo esprimere la vicinanza mia e dell’Istituzione che rappresento, oltre che dell’intera comunità ternana, alle famiglie che hanno subito questa enorme perdita”.

Sulla vicenda il presidente del consiglio comunale di Terni, Francesco Maria Ferranti esprime “A nome dell’intera assemblea di Palazzo Spada la massima vicinanza alle famiglie dei due giovani deceduti nel corso della notte. La scomparsa di due vite giovanissime, peraltro in circostanze ancora da mettere a fuoco, è una grande tragedia che pone interrogativi ed angoscia, che colpisce tutta la città di Terni, ad iniziare dalla sua massima rappresentanza democratica. Sono fermamente convinto che le autorità preposte sapranno chiarire quanto accaduto in tutti i suoi aspetti, fermo restando lo sbigottimento e il dolore per una vicenda di così ampia portata”.