Donna incinta e ferita trovata lungo la E45, indagini in corso

MARSCIANO – Sono in corso indagini da parte dei carabinieri dopo che una donna di origini straniere è stata trovata con diverse lesioni agli arti inferiori nei pressi dello svincolo tra Marsciano e Collepepe della E45. Al momento vengono valutate diverse ipotesi, dall’incidente stradale ad altre dinamiche.

Secondo i primi accertamenti la donna, una 30enne residente in zona, sarebbe incinta.

A dare l’allarme è stato un passante che ha avvertito il 118. Trasportata al pronto soccorso è stata ricoverata in codice giallo con alcune fratture agli arti. La donna, secondo quanto riferisce l’ufficio stampa dell’Azienda ospedaliera, è stata ricoverata nel reparto di Ortopedia e al momento non sembrano esserci conseguenze per quanto riguarda la gravidanza

Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Todi. Al momento non è ancora chiaro il motivo per cui la donna sia stata ritrovata sola e ferita sulla strada.