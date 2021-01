Donna in grave stato confusionale sull’A1, soccorsa dalla polizia stradale di Orvieto

ORVIETO – Nella nottata di ieri le pattuglie della sottosezione della polizia stradale di Orvieto, coordinati dal comandante Stefano Spagnoli, hanno rintracciato una donna cinquantenne, in grave stato confusionale, all’interno di un’area parcheggio tra Orvieto e Fabro.

Gli agenti, mentre perlustravano la zona, hanno notato una donna che, nonostante il freddo pungente, girovagava senza meta tra i veicoli in sosta e dopo un breve periodo di osservazione, si sono avvicinati alla cinquantenne per comprendere cosa le fosse accaduto.

Fin da subito la donna si è mostrata alterata e diffidente, declinando le proprie generalità diverse da quelle riportate sul suo documento di identità; a questo punto i poliziotti hanno cercato di dialogare con la signora, ma quest’ultima ha iniziato a proferire frasi senza un filo logico, pur riuscendo tuttavia a dire, di essere giunta in quel luogo alla guida della sua autovettura, che poi indicava agli operatori, dicendo di non trovare più le chiavi.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di accertare che quella donna, di origini laziali, effettivamente era uscita di casa per recarsi in ospedale, in quanto in preda ad una crisi di panico ma, di fatto, non vi era mai giunta: aveva imboccato l’autostrada senza un precisa destinazione.

Gli agenti hanno quindi tranquillizzato la donna, facendola accomodare nella propria auto, dove si è assopita per un po’ e, nel frattempo hanno avvisato i familiari, ignari di tutto, che immediatamente hanno raggiunto la loro congiunta, nel frattempo assistita dagli uomini della stradale di Orvieto.

Durante il breve assopimento della signora, gli agenti hanno cercato le chiavi dell’auto della donna. Dopo circa mezz’ora, sono state rinvenute all’interno di un bidone per rifiuti ove, evidentemente, erano state gettate dalla stessa donna nel momento del suo stato confusionale.

Sono quindi arrivati i familiari ai quali è stata affidata la donna.

Il provvidenziale e professionale intervento dell’equipaggio della polizia stradale, ancora una volta ha, verosimilmente, scongiurato conseguenze che, forse, sarebbero potute essere anche gravi per la donna.