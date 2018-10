Disturbo da deficit di attenzione ed iperattività: se ne parla nel convegno Aifa

TERNI – “Sopravvivere all’ADHD: focus su integrazione scolastica e lavorativa”. E’ questo il tema del quarto convegno Aifa onlus Umbria che si svolgerà il 26 ottobre nella sala conferenze dell’Archivio di Stato – Palazzo Mazzancolli, via Cavour 28 – a partire dalle 14.30-

Il tema dell’incontro è l’ADHD (acronimo internazionale dell’Italiano Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività) nell’adulto. Infatti, a partire dalla descrizione delle possibili conseguenze negative sulla vita affettiva, relazionale, sociale e lavorativa, nonché sui rischi per la salute e di dipendenza delle persone adulte affette da ADHD, ma non diagnosticate, il convegno si propone come momento di diffusione di consapevolezza sul Disturbo e di informazione sui possibili percorsi di diagnosi e cura.

Dalle difficoltà di pianificazione e organizzazione alla difficoltà di trovare un lavoro e soprattutto di mantenerlo alla difficoltà di mantenere una relazione stabile fino, al rischio di trascurare la salute e nei casi più gravi di andare verso l’abuso di sostanze o di altre dipendenze oppure di avere problemi con la giustizia.

L’idea che l’Aifa vorrebbe evidenziare durante il convegno, è che una buona integrazione scolastica possa essere il volano per favorire esiti positivi nelle traiettorie evolutive dall’infanzia, all’adolescenza, all’età adulta delle persone con Adhd”.

Secondo le Stime di prevalenza internazionali* ed utilizzando come fonte i dati ISTAT della popolazione residente al 1° gennaio 2018, nel territorio della Regione Umbria, i minori tra i 6 ed i 17 anni sono circa 94.400, il 5% circa 4.700 avrebbe l’ADHD e di questi l’1% circa 940 sarebbero i casi gravi gli adulti tra i 18 ed i 67 anni sono circa 560.000, il 2,5% circa 14.000 avrebbero l’ADHD

Per favorire l’appropriato percorso di diagnosi e cura per i minori ed adulti con ADHD, AIFA Onlus auspica al più presto la predisposizione di una normativa nazionale di riferimento, linee guida ministeriali e legge specifica, analogamente a quanto avvenuto per i Disturbi dello spettro dell’Autismo ed i Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

A chi ne farà richiesta all’atto dell’iscrizione gratuita ma obbligatoria, sarà rilasciato un

attestato di partecipazione. L’iscrizione può essere fatta per mail a: referente.umbria@aifa.it o

fax al numero 0744 1901273. Scheda d’iscrizione su: www.aifaonlus.it