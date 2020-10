Disturbo da deficit di attenzione e iperattività: un incontro e un libro per sfatare pregiudizi e falsi miti

TERNI – ADHD, ovvero Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività. In Umbria, si stima, ne soffrano in maniera grave 950 tra bambini e ragazzi tra i 6 ed i 17 anni (su circa 4.700 minori con ADHD da lieve a grave) mentre gli adulti con ADHD tra i 18 ed i 67 anni (maggiorenni in età lavorativa) sarebbero circa 13.864.

Tra le conseguenze più diffuse dell’ADHD non trattato – ricorda l’Aifa Odv, l’associazione italiana famiglie ADHD, ci sono l’abbandono degli studi, la perdita del lavoro, separazioni, frequenti incidenti e ritiro della patente, trascurare la propria salute, fino ad arrivare all’uso di sostanze e al commettere reati.

L’Aifa, particolarmente attiva sul territorio umbro, sta organizzando una serie di iniziative nella regione al fine di far conoscere questa problematica, sfatare i pregiudizi, stimolare un confronto con i cittadini e le istituzioni.

L’occasione è data dalla presentazione del libro “Io Pajatosta” della scrittrice ternana. Sandra Ceccarelli. L’iniziativa dal titolo “Le parole e la vita raccontano l’ADHD” ha l’obiettivo di far conoscere il Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività attraverso varie modalità espressive che si fondono con il vissuto quotidiano delle persone, tenendo al centro “Io pajatosta” romanzo edito nel mese di settembre 2020 che racconta la storia di un ragazzo alle prese con la sua adozione e il disturbo dell’ADHD.

Narra la storia romanzata di una famiglia adottiva che nel 2000 ha celebrato il proprio Giubileo con una adozione internazionale. Dopo qualche tempo dall’arrivo in Italia, si scopre che il bambino, oggi giovane adulto, ha l’ADHD, Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività. Entrata subito in contatto con AIFA Odv, la famiglia è impegnata da oltre 15 anni insieme all’Associazione Italiana Famiglie ADHD affinché anche in Italia il Disutrbo da Deficit di Attenzione e Iperattività possa essere appropriatamente valutato, diagnosticato e trattato secondo la letteratura scientifica, con specifiche linee guida e normativa di riferimento.



Per divulgare in modo semplice la conoscenza dell’ADHD e con l’auspicio di sfatare i falsi miti sul Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, l’autrice attraversa la vita di Vlad, il protagonista, con leggerezza e profondità nello stesso tempo, dando al lettore la possibilità di conoscere una storia complessa, ma traboccante di amore e gioia di vivere.

L’appuntamento è per sabato 3 ottobre all’Hotel Valentino. E’ prevista la partecipazione tra gli altri di Patrizia Stacconi, presidente Nazionale AIFA Odv, Edoardo Battellini, stilista; Jean Luc Bertoni, titolare Edizioni Bertoni; Sandra Ceccarelli, scrittrice ed insegnante; Paolo De Luca, referente per l’Umbria di AIFA Odv, Pietro De Rossi, psichiatra, membro dello European Network Adult ADHD; Eleonora Pace, presidente Terza Commissione Consiliare Umbria Sanità e Servizi Sociali; Emanuele Fiorini, consigliere comunale, Augusto Pasini, neuropsichiatra, coordinatore servizio neuropsichiatria infantile e età evolutiva USL Umbria2; Maria Pia Serlupini, già garante dell’infanzia ed adolescenza Regione Umbria; Elisa Zigliara, cantautrice. Sono previste anche le testimonianze di persone e/o familiari con ADHD.

L’ingresso è gratuito – le formalità delle iscrizioni saranno da espletare momento – fino al numero massimo di persone consentito dalle normative emanate inerenti al Covid 19.