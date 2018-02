Dimissioni del sindaco e dissesto del Comune: scattano i 20 giorni per decidere

TERNI – Venti giorni di tempo: venti giorni per dichiarare il dissesto, venti giorni al sindaco per revocare le dimissioni. Il percorso che aspetta sindaco e consiglio comunale è segnato. Per venerdì è in calendario la conferenza dei capigruppo che dovrà fissare la data del consiglio comunale sul dissesto mentre entro la fine di questa settimana dovrebbe tenersi la seduta di giunta che dovrà deliberare il dissesto.

Intanto sul fronte politico si registra la presa di posizione della segreteria comunale del Pd che “esprime profonda vicinanza morale, umana e politica al primo cittadino. Vogliamo sottolineare – scrive la segreteria – il grande impegno profuso da parte del sindaco Di Girolamo in queste consiliature, il suo inesauribile spirito di ascolto che in questi durissimi anni di crisi, ha sempre dedicato a tutti i corpi sociali della città non facendo mai venire meno la propria serietà, capacità politica, sobrietà e da tutti riconosciuta onesta’. Nonostante le immani complessità che attraversano tutte le amministrazioni locali e il comune di Terni, si vuole sottolineare come sindaco, consiglieri comunali, esponenti delle varie giunte e il partito, si siano sempre adoperati per il perseguimento dell’interesse collettivo e per il bene della città facendosi carico di un percorso di risanamento che trova le sue cause critiche sin dagli anni 90 ad oggi. Il PD di Terni non verrà meno nel suo vivo, forte impegno politico e civico, sempre accompagnato da un alto senso di responsabilità a servizio ed a tutela delle istituzioni democratiche non permettendo mai che becera violenza politica ed interessati facinorosi abbiano la meglio”.

A stretto giro è arrivata la replica del Movimento 5 Stelle: “In un quadro politico mediocre dove la connivenza fra maggioranza ed opposizione ha spesso rasentato l’incesto, capiamo bene che la serena determinazione del M5S possa essere scambiata o mistificata da qualche personaggio in cerca d’autore per qualcos’altro.

Il M5S non ha bisogno di gridare o di fare azioni di forza, la nostra forza sono i contenuti, terreno su cui difficilmente qualcuno accetta di confrontarsi con noi.

Il M5S è entrato con umiltà nelle istituzioni onorando il mandato degli elettori, presentando il 100% del proprio programma e vincendo la propria battaglia per la legalità e la trasparenza. Quattro anni in cui non abbiamo fatto altro che studiare, denunciare, proporre. Un dispiegamento di forze inedito nell’aula consiliare di Palazzo Spada che ha fatto emergere il Sistema Terni. Più volte di fronte all’indignazione della città siamo stati responsabilmente l’unico argine verso una rabbia dilagante che avrebbe portato a conseguenze ben più gravi.

Più volte ci siamo trovati da soli in mezzo ai saluti romani di alcuni facinorosi di estrema destra, anche con minacce fisiche sui social o ad azioni squadriste da parte di dirigenti del Partito Democratico che hanno fatto irruzione nei nostri uffici interrompendo una conferenza stampa e negando la nostra libertà di parola.

Sempre abbiamo mantenuto un atteggiamento più che responsabile.

Riteniamo inoltre deprecabile l’atteggiamento di un consigliere comunale di maggioranza che più volte è saltato agli onori della cronaca locale e nazionale per le sue sfuriate verso i cittadini presenti in consiglio. In queste ore stiamo verificando alcune dinamiche che vedono coinvolta una donna caduta a terra proprio durante una di questi scatti d’ira del consigliere in questione”.

Secondo il consigliere comunale, Enrico Melasecche il sindaco “continua ad ingannare se stesso facendo finta che Cavicchioli abbia preso le distanze dalla sua ignavia per ragioni personali, il giovane Zingarelli scenda dalla nave con la fiancata squarciata sugli scogli per ragioni professionali. Se la prende con quell’ingrato di Finocchio cui ha chiesto di salire sulla nave mentre si apprestano le scialuppe di salvataggio, lui che come Schettino ha sempre l’ultima parola per giustificare la propria dabbenaggine. Pardini, che di cuori se ne intende, parla di dignità.

La sua versione vittimistica già sui social trova qualche ammiratore fra vecchi comunisti che si riempiono la bocca di sdegno antifascista per un modo di gesticolare che i tifosi della Ternana conoscono bene e che nulla ha a che vedere con il saluto romano mentre ad alcuni dei privilegiati comincia a tremare il terreno sotto i piedi per il rischio che certi bandi di appalto possano diventare asettici.

In attesa che la giustizia accerti le responsabilità di coloro che hanno permesso lo sperpero idiota di almeno settanta milioni del controvalore di crediti inesigibili lo invitiamo a fare almeno un gesto nobile, una colletta con i suoi assessori per pagare la parcella legale di 40.000 € per quel ricorso temerario contro la magistratura contabile, un suo sfizio che non è giusto paghino i ternani.

Dico tutto questo con molta amarezza perché l’onore delle armi si riserva all’avversario che ha combattuto apertamente ed alza bandiera bianca, ammettendo i propri limiti, non di certo a chi avvelena i pozzi della storia in un tentativo di fuga manipolando, come di consueto fatti inconfutabili, numeri drammatici, statistiche impietose”.