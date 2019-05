Deruta: fermato con cocaina per 195 dosi, arrestato spacciatore

DERUTA – I carabinieri hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un cittadino albanese residente a Deruta.

A far scattare le manette ai polsi dell’uomo, già noto alle forze di polizia per reati specifici, sono stati i carabinieri del Nucleo operativo, coordinati dal luogotenente Bartolomeo Aleo, che lo hanno fermato alla guida della propria autovettura, e trovato in possesso di 55 grammi circa di cocaina.

Le analisi di laboratorio effettuate presso il reparto operativo del Comando provinciale carabinieri di Perugia, hanno determinato che lo stupefacente, per quantità e principio attivo, era sufficiente per il confezionamento di circa 195 dosi, dal cui spaccio l’arrestato avrebbe potuto ricavare la somma di 14.000 euro

Convalidato l’arresto, l’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima fissata per il 28 maggio.