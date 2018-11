Denuncia un’aggressione e poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato

CITTA’ DI CASTELLO – Denuncia un’aggressione ma viene arrestato dai carabinieri. E’ accaduto a un cittadino di origini marocchine di 28 anni, residente in Umbertide.

I militari tifernati sono intervenuti nei giorni scorsi in una nota piazza del centro storico di Città di Castello su richiesta del giovane che asseriva di essere stato appena aggredito con una bottiglia.

Giunti sul posto, hanno trovato il 28enne in forte stato di agitazione che ha iniziato a inveire nei loro confronti lamentandosi di un asserito ritardo nel loro intervento, che avrebbe permesso al suo presunto aggressore di allontanarsi.

I carabinieri, oltre a cercare di calmarlo, hanno chiesto le sue generalità e cosa fosse accaduto, ma l’uomo, a un certo punto e senza alcun motivo, oltre a non aderire alla richiesta di fornire la propria identità, si è scagliato contro il capo pattuglia spintonandolo più volte e pronunciando parole impertinenti nei suoi confronti.

Invitato, poi, a salire a bordo dell’autovettura di servizio per procedere alla sua identificazione, con gesto repentino e violento, si è opposto spintonando i carabinieri e facendo cadeva a terra il capo pattuglia che ha sbattuto il gomito sinistro.

Una volta nell’auto di servizio, l’uomo ha iniziato a colpire a testate la paratia divisoria interna dell’auto, insultando e minacciando i carabinieri, continuando a proferire frasi minatorie anche una volta giunti in caserma.

Il capo pattuglia dell’Arma è ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale tifernate per le conseguenze della sua caduta a terra.

Il cittadino originario del Marocco, quindi, è stato sottoposto ai dovuti controlli medici in relazione all’asserita aggressione e, successivamente, i carabinieri hanno proceduto al suo arresto in flagranza con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Al termine delle formalità di rito, il 28enne è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Il giudice del Tribunale di Perugia, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione per tre giorni a settimana presso la stazione carabinieri competente.