De Luca: “Piove polvere blu”, Ast: “Saranno verificate eventuali anomalie”

TERNI – “Polveri blu stanno ricadendo da circa 20 giorni su alcune zone di viale Brin, proprio a ridosso dallo stabilimento Ast. Le risposte degli organi preposti tardano ad arrivare, mentre i cittadini impauriti pensano a provvedere di tasca propria alle analisi delle polveri”.

La denuncia viene da Thomas De Luca, candidato sindaco del M5S, che stamattina si è recato sul posto e ha constatato la situazione “che – dice – è tutt’altro che risolta”.

“Questo non è tollerabile – dice De Luca – La sicurezza e la salute dei nostri concittadini non possono essere costantemente esposte a potenziali rischi sanitari senza che ci siano protocolli ben rodati per rispondere entro le 24 ore a fenomeni che sono purtroppo sempre più frequenti”.

“Terni dopo decenni di negazionismo ambientale – aggiunge l’esponente pentastellato – deve ritrovare una governance che abbia al centro la qualità della vita dei suoi abitati e che sappia ridare alla politica un ruolo sostanziale e di coordinamento, di concerto all’azione degli Enti preposti al monitoraggio della qualità ambientale del nostro territorio e la tutela della pubblica salute”

Per quanto riguarda lo stabilimento Ast ed il suo impatto ambientale sul territorio, Thomas De Luca invita a “segnare discontinuità con il passato. Nelle more di un progressivo piano “emissioni zero” punto centrale della programmazione Terni 2030 è dovere delle Istituzioni pretendere il massimo rispetto delle prescrizioni attraverso “le migliori tecnologie esistenti” così come previsto dal D.lgs. 155/2010. Per questo riteniamo sia estremamente efficace installare un impianto di videosorveglianza dei punti d’emissione al fine di ottenere un costante monitoraggio delle attività e delle emissioni stesse. Solo così potremo controllare la reale situazione ed attivare delle azioni tempestive e risolutive. Questa rappresenterebbe una prima risposta verso obiettivi più ambiziosi”.

“Come Movimento 5 Stelle – conclude il candidato sindaco – riteniamo fondamentale che Istituzioni e Enti preposti sappiano dare risposte immediate quando c’è di mezzo la salute dei nostri concittadini”.

A breve è arrivata anche la nota dell’Acciai speciali Terni: “A seguito di quanto segnalato da alcuni cittadini residenti nella zona di Viale Brin a ridosso del polo siderurgico, che avrebbero riscontrato la presenza di un pulviscolo mai notato in precedenza, Acciai Speciali Terni si è attivata chiedendo al fornitore della nuova linea LAF 6, attualmente in fase di avviamento, di verificare eventuali anomalie che possano aver determinato il fenomeno segnalato.

Acciai Speciali Terni rimane disponibile, anche tramite il numero verde per l’ambiente (800 063 966), a fornire informazioni e ulteriori dettagli sugli esiti delle verifiche in corso”.