De Fino: “Gli ospedali di Narni e Amelia non saranno rsa”, De Rebotti: “Ci sono altre alternative”

“Tutte le attività riabilitative, la dialisi, i servizi ambulatoriali degli ospedali di Narni e Amelia non subiranno modifiche o interruzioni, mentre le prestazioni chirurgiche “riprenderanno nel momento in cui avremo il personale da dedicare a Spoleto”: lo dice il commissario straordinario dell’Usl Umbria 2, Massimo De Fino, in una lettera inviata stamani ai sindaci delle due città a seguito della decisione di sospendere alcune attività nei nosocomi nell’ambito dell’emergenza Covid. “Non da oggi – scrive il manager – gli ospedali di Narni e Amelia, anche in ambito chirurgico, svolgono attività programmate e non di emergenza urgenza”.

Prestazioni differibili che, con nota del direttore regionale alla Sanità e al Welfare Claudio Dario, sono state sospese fino al 14 novembre. “Ciò non toglie – afferma il commissario – che la scelta di integrare temporaneamente il personale di Narni Amelia con quello di Spoleto al fine di raggiungere l’obiettivo, a brevissimo termine, di aumentare i posti letto di terapia intensiva e di terapia subintensiva sia stata dettata dalla situazione di forte criticità”.

Nella lettera De Fino rende inoltre noto che “al fine di ridurre il carico assistenziale Covid dell’azienda ospedaliera di Terni, la Usl Umbria 2 intende aprire in brevissimo tempo una rsa Covid nel polo geriatrico Le Grazie, ove già ci sono otto ospiti positivi”. Si prevede di trasferire i nove ospiti non Covid a Cascia, Trevi e, al massimo tre pazienti, a Narni o Amelia, in attesa della loro dimissione.

“Non si tratta quindi di trasformare gli ospedali di Narni e di Amelia in rsa – chiarisce Massimo De Fino -, ma soltanto di ospitare tre pazienti per qualche giorno”. Per mantenere le attività inderogabili dei presidi di Narni Amelia, ed in particolare quelle di terapia oncologica, si è concordato infine di assicurare un monte ore di 12 ore per un turno di servizio antimeridiano presso il presidio di Narni.

La replica del sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, non si è fatta attendere: “

Apprezzo lo sforzo nel ridimensionamento della scelta che evidentemente, e al di là delle parole crasse, qualcun altro ed in maniera inconfessabile ha ritenuto di dover adoperarsi a modificare. Se si garantiscono i servizi, se non ci sarà (come si evince invece dalla mail di ieri) una riconversione delle strutture ospedaliere in Rsa, perché questo è scritto, non facendo riferimenti quantitativi (i tre pazienti Rsa) ma solo qualitativi, se si assicura che ciò non avverrà in futuro e nel caso si adotteranno scelte tipo quelle che ho suggerito (impegnare strutture ricettive sotto utilizzate o non utilizzate), se si scommette sulla funzione ordinaria dei nostri presidi ospedalieri a servizio del territorio (ricordo le tre sale operatorie disponibili), se si riapre la funzione di punto di primo soccorso chiuso a marzo, se in definitiva si ascoltano le preoccupazioni della comunità e di chi la rappresenta, lo ritengo un primo passo.

Parlo e prendo posizione raramente, quando lo faccio è perché è necessario nel contenuto e nella forma. Aggiungo invece che la presenza dell’anestesista solo “di guardia” (12 ore sulle 36 settimanali ad unità di personale come modificato rispetto alla scelta di un impiego totale) permetterà di recuperare alcuni servizi ambulatoriali, oncologici o diagnostici, ma interromperà l’attività del polo chirurgico dell’ospedale di Narni anche al di là ed oltre la direttiva della Regione di ieri, bloccando di fatto definitivamente la programmazione degli interventi.

Ribadisco che c’erano e ci sono alternative per dare risposte anche in maniera più stabile ai pazienti Rsa piuttosto che utilizzare in parte o in tutto una struttura ospedaliera. Pensare o sostenere che l’emergenza e le questioni che si stanno affrontando durino qualche giorno o settimana è distante dalla realtà. Per questo al tema degli ospiti delle Rsa andrebbe data una soluzione definitiva e continuativa. Ho utilizzato la metafora dell’albero rinsecchito che non riesce a rigenerare, sfrondandolo, un altro albero. Questa è la situazione in cui ci troviamo, in cui il contributo che potrà dare il personale del nostro ospedale sarà pressoché nullo per il rafforzamento del presidio spoletino a cui fa riferimento il commissario.

Ribadisco quindi la necessità di ripensare la scelta presa ancora più in profondità in modo da trovare un sostegno oggettivo ed efficace al rafforzamento del polo covid di Spoleto, mantenendo nelle nostre strutture le professionalità decisive nel poter garantire continuità assistenziale e di servizio ai cittadini. Continuerò a sostenere questa posizione confidando in un supplemento di riflessione delle istituzioni regionali. Darà fastidio a qualcuno ma dei fastidi altrui da tempo non mi interesso”.