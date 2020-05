Da Roma a Perugia con la droga: arrestato dalla polstrada a Narni

NARNI – Viaggiava in taxi con un chilo e 800 grammi di hashish. A bloccarlo, sul raccordo Terni-Orte all’altezza di Narni, la polizia stradale. Gli agenti lo hanno notato seduto nel posto del passeggero mentre cercava di nascondere qualcosa sotto al sedile. Per lui, tunisino di 41 anni, è scattato l’accertamento e sono stati trovati in suo possesso numerosi panetti di hashish. L’uomo stava tornando da Roma verso Perugia.

Dal controllo in banca dati è emerso che il tunisino – in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dalla Questura di Bari – era di fatto residente a Perugia e gravato da numerosi precedenti penali per reati di droga, per i quali era già stato arrestato dalla Polizia di Perugia e di Arezzo nel 2013, 2015 e 2018.

Insieme all’autista del taxi è stato portato in questura, dove è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Polizia Stradale di Terni ha sottoposto a sequestro anche il cellulare dell’arrestato che ha continuato a squillare durante tutto il tempo della procedura di arresto.