Cultura, tradizioni, emozioni: presentata l’estate gualdese 2020

GUALDO TADINO – E’ pronta a partire con un ricco programma di iniziative di vario genere (musica, gastronomia, intrattenimento, cultura, cinema, ecc.) l’ “Estate – Gualdo Tadino – Tradizione, Cultura, Emozioni 2020”.

Nonostante l’emergenza che stiamo ancora attraversando legata al Covid-19, che ha cambiato lo stile di vita delle persone e imposto diverse regole e criteri da rispettare per la tutela della salute, il Comune di Gualdo Tadino ha presentato nella giornata di giovedì 25 giugno presso la Sala Consiliare il calendario di eventi estivi 2020 che avrà come parole d’ordine “spazio” e “sicurezza”.

A presentare le iniziative erano presenti il sindaco Massimiliano Presciutti e l’Assessore alla Cultura Barbara Bucari.

“Quella che ci aspetta sarà un’estate particolare – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura Barbaba Bucari – diversa, mai vissuta prima. La pandemia ha lasciato in tutti noi un senso di paura, preoccupazione in molti casi ed ha avuto ripercussioni economiche sulle famiglie consistenti. Se prima del COVID si facevano programmi a lungo e medio termine nelle Amministrazioni, nelle Imprese, nella vita quotidiana di tutti noi, oggi si naviga a vista. Questo senso di incertezza ci concede però il vantaggio di vivere il momento e di apprezzare maggiormente gli spazi intorno a noi.

E’ proprio “Spazio” la parola d’ordine di questo momento unita alla parola “sicurezza”. Vivere lo Spazio in Sicurezza. Ripartiamo! Come Amministrazione in questo lungo periodo abbiamo tenuto una linea rigida e abbiamo cercato di spronare tutti al rispetto delle regole. Oggi, vista la situazione Umbra, viste le Ordinanze Regionali e i Decreti Nazionali, che consentono, pur in un quadro di rigide regole di sicurezza da rispettare, abbiamo deciso di Ripartire.

Il programma dell’Estate Gualdese che era stato chiuso già dal mese di Febbraio è stato oggetto di rimodulazione e revisione totale alla luce delle restrizioni e delle norme COVID. E’ stato un lavoro piuttosto faticoso e di giorno in giorno, a seconda delle ordinanze che si susseguivano e delle varie leggi e sulla scia dei dati del contagio, abbiamo dovuto rivederlo. Tuttora il programma che presentiamo presenta delle criticità che speriamo di chiarire nei prossimi giorni con i tecnici che ci stanno supportando per garantire fruibilità degli spazi, divertimento e sicurezza.

L’obiettivo che ci siamo posti è quello di mettere a disposizione dei cittadini e dei turisti che verranno a farci visita eventi all’aperto e in spazi ampi.

Abbiamo quindi puntato su 3 aree di richiamo, diciamo 3 attrattori principali della città, per promuovere anche il territorio attraverso gli eventi e tra queste figura anche per la prima volta Valsorda. E’ compito infatti del Comune, lo voglio ricordare, spendere le risorse per manifestazioni ed azioni che abbiano uno scopo culturale e turistico. L’intrattenimento a fini ludico ricreativi è previsto e quindi nel programma e nella promozione sui social a pagamento che faremo delle iniziative, verranno ricomprese, gratuitamente, visto il periodo, anche iniziative dei privati che ne faranno richiesta.

Ci auguriamo che il fatto che l’uso del suolo pubblico sia gratuito quest’anno, possa spronare chi ha ristoranti, bar ed altre attività, ad organizzare eventi. Anche se comprendiamo le difficoltà economiche e organizzative”.

Tre saranno le aree di Gualdo Tadino all’aperto coinvolte maggiormente nel programma degli eventi e saranno:

• CENTRO STORICO: Piazza e Giardini Pubblici

• ROCCA FLEA: area Giardini interni

• SAN GUIDO e VALSORDA

La novità di quest’anno è rappresentata dall’inserimento di Valsorda nel programma di eventi organizzati dal Comune, questo perché gli ampi spazi consentono di agire nel rispetto delle regole di distanziamento. La Rocca Flea sarà interamente dedicata alla Cultura e al Teatro mentre il Centro Storico sarà destinato a Cinema, Musica ed Enogastronomia

Va specificato che gli eventi sono in corso di definizione per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza. Molti degli eventi, infatti, dovranno aver luogo su prenotazione e con un numero contingentato di presenze preventivamente previste.

Di seguito il calendario provvisorio dell’estate 2020 a Gualdo Tadino (NB=con l’emergenza Covid-19 ancora in corso alcuni eventi potrebbero subire variazioni o annullamenti anche all’ultimo momento. Per avere conferma dei singoli eventi consultare sempre la pagina Fb Gualdo Tadino- Tradizione, Cultura, Emozioni, che sarà aggiornata puntualmente con le ultime news).

EVENTO DATA LUOGO ORGANIZZATORI SAGRA DEL CINEMA – arte ed enogastronomia 14-lug P.zza Mazzini MenteGlocale Aps -Fair Lab Srls- Comune ed Educare alla Vita Buona SAGRA DEL CINEMA – arte ed enogastronomia 17-lug San Guido MenteGlocale Aps – Fair Lab Srls – Comune ed Educare alla Vita Buona SAGRA DEL CINEMA – arte ed enogastronomia 27-lug Giardini Pubblici MenteGlocale ApsFair Lab Srls Comune ed Educare alla Vita Buona SAGRA DEL CINEMA – arte ed enogastronomia 11-ago P.zza Mazzini MenteGlocale ApsFair Lab Srls Comune ed Educare alla Vita Buona OMAGGIO A DE ANDRE’ 10-ago P.zza Martiri PEPPE SWING BAND 14-ago P.zza Mazzini Formazione completa con Ballerini STREET FOOD KM. 0 (Pro Loco) con Musica live 21-ago Giardini Pubblici Pro Loco Pieve, Rigali, Cerqueto, Cartiere, Morano STREET FOOD KM. 0 (Pro Loco) con Musica live 22-ago Giardini Pubblici Pro Loco Pieve, Rigali, Cerqueto, Cartiere, Morano STREET FOOD KM. 0 (Pro Loco) con Musica live 23-ago Giardini Pubblici Pro Loco Pieve, Rigali, Cerqueto, Cartiere, Morano CONCERTO BANDA COMUNALE 01-ago P.zza Garibaldi SAN DONATO IN FESTA – CENA SOCIALE 07-ago Via F. Storelli Porta San Donato TRIBUTO A VASCO ROSSI 08-ago P.zza Mazzini Caffè Mazzini CONCERTO PIANO + VOCE DE MEGNI ROHMAN 02-ago P.zza Soprammuro Scuola Comunale di Musica ETRALAB SYNDACATE ELECTRIC 21-ago Giardini Pubblici Scuola Comunale di Musica ETRALAB SYNDACATE ACUSTIC 22-ago Giardini Pubblici Scuola Comunale di Musica READING 900 16-lug Rocca Flea Teatro Stabile PLATERO Y YO 07-ago Rocca Flea Teatro Stabile UN POMERIGGIO AL MARE 09-lug Rocca Flea Arte e dintorni DUEDARTE 12-ago Rocca Flea Arte e Dintorni PRESENTAZIONE LIBRO – ARIANNA FRAPPINI 25-lug Rocca Flea Arianna Frappini GRAN GALÀ DELLA SOLIDARIETÀ – RICERCA TUMORE AL SENO 24-lug Rocca Flea OPERA “CONVENIENZE E INCONVENIENZE TEATRALI” di Donizetti – OPERA POCKET 26-lug Rocca Flea Ass. Pocket Opera – Progetto lirico adoperiamoci per l’Opera SLIDE THE MOUNTAIN -SCIVOLO D’ACQUA 100 METRI 24/07-26/07 Valsorda AREA GONFIABILI – AREA GIOCHI VALSORDA Tutti i week end Valsorda SUONI CONTROVENTO “CONCERTO BOSSO-BIONDINI” 09-ago Serrasanta Ass. Umbra Musica d’Autore PIC NIC IN BIANCO + MUSICA LABILIA 02-ago Valsorda COLOR MOB + MUSICA LIVE 15-ago Valsorda GIORNATA COUNTRY 08-ago Valsorda Ass. Capezza CRONOSCALATA TAINO 12-lug Rocca- Valsorda Atletica Taino FERRAGOSTO ‘ARTE 15-ago Valsorda- Serrasanta Note di Teatro

“Nonostante tutte le difficoltà legate all’emergenza Covid-19 che ancora stiamo attraversando e che hanno fatto modificare il programma delle iniziative dell’Estate – ha sottolineato il Sindaco Massimiliano Presciutti – a Gualdo Tadino anche quest’anno saremo in grado di avere eventi di grande qualità che valorizzeranno spazi molto significativi della città il tutto rispettando le normative di sicurezza.

Ciò permetterà ai cittadini ed ai turisti che ci visiteranno di usufruire di un’offerta di manifestazioni molto variegata ed adatta a tutti le età ed a tutti i gusti.

Ci aspetta, comunque, un’estate diversa da quella a cui eravamo abituati in passato e a tale proposito voglio ricordare come tutte le tradizionali Sagre in programma nel Comune di Gualdo Tadino non si svolgeranno. Le Pro Loco hanno risposto con grande responsabilità mettendo davanti la sicurezza delle persone, caso quasi unico in tutta l’Umbria, e di questo le voglio ringraziare. Non svolgendosi le sagre le attività di ristorazione della città avranno però un incentivo in più per poter proporre nuove iniziative”.

Per quanto riguarda la comunicazione degli eventi non ci saranno Brochure cartacee ma tutto sarà messo on-line nel rispetto della sicurezza legata al Covid-19. Tutto il programma sarà disponibile sulla pagina Fb: Gualdo Tadino- Tradizione, Cultura, Emozioni.