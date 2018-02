Crisi a Palazzo Spada, il sindaco verso la conferma delle dimissioni

TERNI – Nulla di fatto dall’ultima riunione di maggioranza ieri sera in via Mazzini. I margini affinché il sindaco Di Girolamo revochi le dimissioni e costituisca una nuova giunta al momento non ci sono.

Lo ha detto chiaramente lo stesso Di Girolamo: “Non ci sono le condizioni politiche per formare una nuova giunta”. Le consultazioni di questi giorni, il lavoro delle diplomazie per cercare di salvare il salvabile e mantenere in piedi per un altro anno, fino a naturale scadenza, l’amministrazione Di Girolamo, sembrano stati inutili.

Il sindaco, nel corso del consiglio comunale di domani convocato per approvare il piano di dissesto del Comune, dovrebbe quindi confermare le dimissioni presentate a fine gennaio.

A questo punto non è detto che la maggioranza voti il dissesto: vista la conclusione dell’amministrazione Di Girolamo e il conseguente insediamento del commissario, il voto del dissesto in consiglio non avrebbe senso politico.