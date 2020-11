Covid, verso il rientro in classe da lunedì per gli studenti di prima media

“Da lunedì -rivedremo alcune ordinanze a cominciare dalla scuola con il ritorno in presenza degli studenti della prima media”.

Lo ha detto la presidente della Regione dell’Umbria, Donatella Tesei, all’Ansa a margine della riunione dell’Assemblea legislativa.

La governatrice ha detto che sul fronte dell’emergenza l’Umbria sta respirando un po’ e che i numeri stanno dando ragione. “Sono contenta che le misure adottate e che vanno anche oltre la nostra colorazione arancione, ci stiano portando dei risultati che ci fanno capire che stiamo andando nella giusta direzione”



La presidente ha detto che l’Umbria ha già realizzato il piano previsto dal Governo nel decreto ‘Rilancio e ha aumentato i numeri a disposizione delle terapie intensive, sub intensive e dei posti letto rispetto a quel piano.



Sui festeggiamenti di Natale e Capodanno, la governatrice non ha dubbi: “dovranno avvenire in famiglia e in maniera moderata, questo è il momento della responsabilità”.