Covid: tornano a scendere gli attuali positivi e i ricoveri ma 3 in più in terapia intensiva

Sono 113 i nuovi positivi in Umbria su 2168 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore mentre i guariti sono 187 per un totale dall’inizio dell’emergenza di 22.791. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento della pandemia in Umbria.

Dopo la lieve risalita registrata ieri, tornano a scendere gli attualmente positivi al Covid in Umbria: oggi sono 3.883, 82 meno di ieri.

Purtroppo si registrano ancora otto morti, di cui 3 a Terni, 2 a Perugia e poi uno a Bastia Umbra, fuori regione e Narni per un totale di 567.

Sul fronte ospedaliero, i ricoveri sono 295, 7 in meno di ieri, di cui 44 in terapia intensiva, 3 in più di ieri.