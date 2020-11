Covid, Tesei: “Le misure adottate funzionano, l’indice Rt sotto 1, i posti di terapia intensiva sono diventati 130”

“Positivi al Covid sotto i 10mila e indice Rt sotto 1, sono diventati 130 i

posti di terapia intensiva, più di quanti ne abbia richiesti il Governo.

Posti letto Covid occupati al 50 per cento, sotto la media nazionale. La presidente della Regione Tesei ha fatto il punto sull’emergenza sanitaria nel corso della seduta odierna del consiglio regionale.

Seduta che si è aperta con un minuto di silenzio in memoria del dottor Stefano Brando, medico di famiglia perugino morto per il Covid, e, come richiesto dal capogruppo Pd Tommaso Bori, per tutte le vittime del virus la seduta odierna dell’Assemblea legislativa.



“I segnali di ottimismo di qualche settimana fa si sono fatti adesso più consistenti – ha detto la presidente – e sono validati dalla fondazione Gimbe: siamo a metà classifica per quanto riguarda i contagi e al 14esimo posto in Italia per contenimento.



L’Umbria è invece 13esima per positivi sui casi testati e i tamponi sono in costante crescita. Le misure restrittive della Regione Umbria, che hanno anticipato quelle del Governo nazionale, in seguito rafforzandole, hanno funzionato. Le misure sanitarie predisposte si sono rivelate efficienti nonostante le polemiche, gli attacchi e le notizie false diffuse.

POSTI LETTO “I posti letto Covid occupati sono il 50 per cento – ha continuato la presidente – sotto la media nazionale, le terapie intensive hanno il 55 per cento di posti disponibili, non una ‘percentuale da incubo’, come qualcuno ha detto. Le terapie intensive sono diventate 130, più di quelle che il Governo aveva richiesto. Siamo tra le Regioni italiane che le hanno incrementate di più. Le semintensive sono adesso 62, e siamo partiti con 4 posti. I posti letto per malattie infettive attivati sono 584, erano 28”.

FASE TRE E PIANO DI SALVAGUARDIA “I fatti – ha proseguito la governatrice dimostrano che le scelte sono state corrette, merito di tutti, personale sanitario e protezione civile. Non abbassiamo la guardia, restiamo vigili. Per la fase 3 abbiamo il Piano di salvaguardia, l’Umbria è stata fra le prime regioni a predisporre un Piano di emergenza e tutto ciò che non utilizzeremo adesso, perché per fortuna al momento non ci serve, servirà per la fase 3 che, dicono gli esperti, si sommerà al picco influenzale previsto per fine gennaio, inizio febbraio.

Il nostro Piano di salvaguardia si avvarrà di tutti i posti già previsti, 32 nelle aziende ospedaliere di Perugia e Terni e 12 nell’ospedale da campo finanziato dalla Banca d’Italia. Questi sforzi, sostenuti a beneficio delle strutture ospedaliere, rimarranno nella disponibilità degli umbri.



L’ipotesi ospedale di Civitanova Marche è solo per la gestione di un eventuale picco di incrementi in attesa della realizzazione completa del Piano di salvaguardia, quindi è da intendersi come misura residuale, al momento non ce n’è bisogno. Il consulente Bertolaso, senza potere

decisionale è a costo zero, lo dobbiamo solo ringraziare. Anche noi abbiamo

curato pazienti provenienti da Marche, Toscana e Lazio, sia in fase 1 che in

fase 2. L’ospedale da campo dell’esercito a Perugia e quello della Croce

rossa a Terni sono frutto di una programmazione attenta, non casuale. I 38

posti letto covid dell’ospedale da campo non ce li ha nessuno. Dovrebbe

arrivare a metà dicembre e non lo utilizzeremo per portare gente ‘in

campeggio’, come qualcuno ha detto. Ci facciamo affidamento per il Piano di salvaguardia. Non sappiamo ancora se tutto questo basterà per la fase 3, stiamo valutando altre soluzioni aggiuntive rispetto alla rete ospedaliera.



Da aprile stiamo facendo verifiche sull’Ex Milizia di Terni, su via del

Giochetto a Perugia e su altre strutture. Il problema è il costo degli

investimenti, la durata degli interventi, la carenza di personale come in

tutte le altre regioni italiane e l’utilità futura di tutto quanto. Per

questo abbiamo optato per soluzioni veloci”.

La presidente ha annunciato che lunedì ci sarà una conferenza stampa della Sanità umbra per spiegare come saranno garantiti i livelli minimi di assistenza negli ospedali. “Ringraziamo anche i 150 tracciatori dell’Università che hanno dato una grossa mano – ha continuato la presidente Tesei – Grazie all’assestamento di bilancio avremo ancora più risorse per la Prociv, quasi 1 milione di euro aggiuntivi in tre anni”.