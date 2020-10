Covid, Tesei: “Accordo con l’Università per 150 nuovi tracciatori”. Paparelli: “Per anni tra le Regioni più efficienti, oggi in affanno”

La presidente Tesei difende le azioni messe in campo dalla Regione per contrastare la diffusione del Covid. Lo ha fatto nel corso di un’accesa seduta del consiglio regionale.

Dopo aver elencato i numeri della pandemia, la governatrice ha ricordato le azioni attivate.

“Cerchiamo di prevenire il più possibile il ricorso agli ospedali – ha detto – cerchiamo di implementare il nostro sistema di tracciamento, fatto accordo con l’Università per 150 nuovi tracciatori. I positivi sono il segno che il virus circola ma il tracciamento regge. Ma la velocità e la forza di questa onda, che colpisce altre regioni fra cui noi, si vede dai dati.

Con le prime ordinanze abbiamo cercato di abbattere momenti antropici legati a attività non essenziali o che si possono fare da remoto. Evitare luoghi dove è facile il contagio. Ci stiamo muovendo su più livelli: sulla scuola abbiamo cercato di applicare la didattica a distanza per il 50 per cento degli alunni delle scuole superiori, per l’Università quasi totale,

esclusi laboratori.

Abbiamo implementato il trasporto pubblico locale scendendo al di sotto della percentuale di riempimento indicata, il 60 per cento, che si unisce al meno 50 per cento di presenze nelle scuole superiori, per tutelare studenti e gli utilizzatori dei mezzi pubblici. Non è una cosa fatta tanto per fare, comporta impiego di risorse e progetti che gli assessorati hanno svolto. Oltre a ciò, seguo i tavoli con Prefettura e Questura per i controlli.

Le ordinanze mostrano effetti dopo 15 giorni, ma serve anche il controllo. Individuare luoghi di aggregazioni, stazioni dei pullman, esterni delle scuole, per evitare che i ragazzi tolgano la mascherina. Il contagio poi passa alle famiglie, dove ci sono gli anziani da tutelare. Serve grande senso di responsabilità da parte di tutti. Nel contempo, abbiamo rinforzato la capacità di risposta dei nostri ospedali, proteggendo chi ci lavora. Ho fatto richieste di ulteriori strumenti di difesa”.

Terapie intensive. “Questa capacità di risposta- ha proseguito la presidente Tesei – passa per un piano modulare ma non poteva che essere così, perché quando la fase 1 è venuta meno, dando respiro alle comunità, abbiamo cercato di riattivare tutto quello che era possibile per poter dare risposte alle liste di attesa. Se tutto questo non viene preso in considerazione, non si è corretti intellettualmente, non dimentichiamo da dove siamo partiti. Appena arrivati abbiamo trovato 59 terapie intensive più 10 posti in sala operatoria.

In quella fase è stato fatto un miracolo: 124 posti di terapia intensiva, di cui utilizzati al massimo 104. A maggio, con la fase 1 attenuata, abbiamo ridotto i posti di terapia intensiva per il covid, mantenendone 77. Appena ripreso il virus, in maniera furiosa, abbiamo ripreso il riallestimento, come tutti gli altri.



Oggi abbiamo 97 posti, numero che cresce, con 23 oggi ancora liberi, e

arriveremo a 124. Stiamo seguendo questi allestimenti modulari predisposti. Non è il momento delle polemiche, stiamo gestendo un’emergenza gravissima, non dimentichiamo che siamo partiti da 59 posti. Perché non sono stati utilizzati i 25 milioni del commissario Arcuri? Saremmo rimasti come prima, coi progetti strutturali approvati, con la separazione dei percorsi, tutto fatto nei tempi previsti, approvati in Aula, ma i bandi Arcuri li ha fatti partire a ottobre, questa è la situazione, questi sono i dati veri”.

Liste d’attesa. “Sul problema del recupero delle liste d’attesa e del mantenimento dell’operatività – ha detto la presidente – stiamo cercando di garantirli attraverso un allestimento modulare e portando avanti l’accordo quadro con le cliniche private, con nostro personale sanitario, per evitare ritardi e recuperare il più possibile le altre tipologie di cure. I posti letto per isolamento dalle proprie famiglie sono attualmente villa Muzi a Città di Castello, l’hotel Melody a Deruta e stiamo facendo un accordo con Federalberghi”.

Ospedale da campo “Polemiche, esposti, invettive, perso tempo, sembrava cosa inutile, non sarebbe servito, ma siamo andati avanti – ha spiegato Tesei – abbiamo avuto il riconoscimento del governo che ci ha dato 1 milione e mezzo di risorse aggiuntive oltre ai 3 della Banca d’Italia. Qualche ritardo c’è stato ma nonostante le critiche l’ospedale da campo lo avremo entro la metà di novembre. Sarà un grande supporto. La nostra sanità è sotto stress, sta facendo fronte a un’ondata senza eguali, abbiamo curato tutti gli umbri da noi in fase 1, senza mandarli fuori, lo stiamo facendo anche oggi. Fatte scelte necessarie, critiche e insulti, ma Regione deve essere unita”.

Ospedale di Spoleto “L’ho detto anche agli amici di Spoleto – ha proseguito la presidente – era necessario prendere quella decisione, con la garanzia che finita l’emergenza l’ospedale tornerà a fare quello che ha fatto fino ad oggi. Abbiamo cercato di correggere le lacune di prima, abbiamo fatto assunzioni, ma è di pubblico dominio che gli infermieri non si trovano, non possiamo non trascurare il fatto che a livello italiano non ci sono medici e infermieri. E’ stato fatto un bando nazionale per reperire personale, a noi spettano 20 persone circa, se si trovano e se rispondono al bando. Con questa consapevolezza faremo un altro sforzo straordinario, cercheremo di dare tutto il supporto possibile ma la situazione è quella dell’intero Paese, è una vera guerra contro il covid, non è questione di maggioranza o minoranza, tutto il popolo umbro deve reagire, è l’unico modo per vincere questa battaglia.

Fabio Paparelli, portavoce dell’opposizione ha detto che: “l’Umbria, anche in virtù di un sistema sanitario pubblico di grande qualità, basato sull’integrazione tra specialità, eccellenze e medicina territoriale è stata tra le Regioni italiane con il maggior grado di reattività rispetto all’emergenza. Ricordo gli attacchi al Governo per le chiusure, e, al contempo, si assisteva alle vostre dichiarazioni su come foste bravi. Ricordo slogan della Lega, in cui si gridava: ‘no alle stabilizzazioni, ma concorsi aperti a tutti’, peccato che le regioni vicine iniziavano a stabilizzare anche i nostri precari utilizzando tutti gli spazi normativi per incrementare il personale sanitario.

Forse con un po’ meno di arroganza, un po’ più di ascolto e di confronto, anche con l’ausilio delle nostre proposte, con chi conosce il territorio, con i nostri operatori della sanità, con i sindacati ed una programmazione seria e strutturale, ci saremmo risparmiati di essere oggi la maglia nera d’Italia e di mettere in serio pericolo la salute dei nostri concittadini. Seppur tardivo accogliamo – ha proseguito Paparelli – l’appello del presidente Squarta che apre al confronto ed all’ascolto, ma respingiamo con forza il solito copione messo in atto dalla presidente Tesei e dalla sua giunta di attaccare il Governo nazionale, senza riconoscere gli errori e le cose non fatte ad oggi, senza avere consapevolezza che il nemico comune da combattere è il virus e non le regole per combatterlo.

Oggi con la crescita della curva del contagio servono misure per arrestare la diffusione del virus, serve potenziare e mettere in sicurezza il sistema sanitario pubblico e calmierare la crisi dei settori economici più colpiti. Serve una visione e una strategia per il futuro, programmazione. A chi governa spetta caricarsi il peso delle decisioni e delle scelte, ma anche l’obbligo morale e politico di mettere in campo un’azione trasparente e

condivisa.

Avete commesso evidenti errori e continuate a farlo agendo nella totale improvvisazione – ha incalzato la giunta – Vi siete solo preoccupati di improbabili ospedali da campo, di acquistare test fake e di nominare negli enti i ‘trombati’ alle varie elezioni comunali o regionali. Oggi tutte le statistiche ci danno tra le regioni in maggior affanno. Per anni abbiamo guidato il gruppetto di testa delle Regioni più efficienti nella sanità pubblica”.