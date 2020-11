Covid, tamponi drive through: a Terni in campo anche l’esercito

TERNI – L’esercito al fianco della Usl Umbria 2 per l’esecuzione dei tamponi drive through. Da questa mattina una postazione mobile dell’esercito in via Bramante affianca gli operatori del distretto di Terni Usl Umbria 2 per il monitoraggio, attraverso l’esecuzione di un tampone rinofaringeo, delle condizioni di salute dei cosiddetti “contatti stretti”, ossia di coloro che sono a rischio infezione per aver frequentato e interagito con soggetti risultati positivi al Covid-19.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Azienda Usl Umbria 2 e il Centro di selezione e reclutamento dell’Esercito che ha sede nella caserma Gonzaga di Foligno.

Attualmente a Terni, nella nuova postazione tamponi in modalità “drive trough” di viale Bramante, la Usl Umbria 2 esegue circa 300 tamponi al giorno cui si aggiungono oltre 150 tamponi di controllo e di guarigione eseguiti negli ambulatori e a domicilio dal personale infermieristico e dalle Usca del distretto di Terni, le unità speciali di continuità assistenziale, rafforzate nei giorni scorsi dalla direzione strategica aziendale con l’ingresso di 9 dirigenti medici.