Covid: solo 49 nuovi casi nell’ultimo giorno e nessun decesso dopo più di 5 mesi

Sono 49 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore a fronte di appena 432 tamponi esaminati. I guariti sono 132 mentre gli attuali positivi scendono sotto la soglia dei 5mila, sono infatti 4980, 83 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. La buona notizia arriva sul fronte dei decessi: per la prima volta dopo settimane non si contano nuovi morti. Il dato nelle ultime 24 ore è stabile e fermo a 1247.

Sul fronte ospedaliero i ricoveri sono 432, 7 in più di ieri di cui 60, dato invariato, in terapia intensiva.