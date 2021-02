Covid: scendono ancora gli attuali positivi, 13 morti nelle ultime 24 ore

Sono 212 i nuovi casi di positività al covid in Umbria su 4459 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. I guariti sono 273 mentre gli attuali positivi scendono a 8141, 74 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria. Nello stesso arco temporale si registrano 13 decessi di cui 7 a Perugia, gli altri a Bastia Umbria, Foligno, fuori regione, Marsciano, per un totale che sale a 1050.

Tornano a salire i ricoveri: oggi sono 513, 14 in più di ieri, di cui 77, uno in meno di ieri, in terapia intensiva.